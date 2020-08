La Convention nationale républicaine (RNC) 2020 a commencé le 24 août mais le format est un peu différent cette année. Au lieu d’un endroit, il est diffusé à distance à Washington DC et à Charlotte, en Caroline du Nord. L’événement inclura des personnalités clés du parti républicain, qui approuveront le président Trump et le vice-président Pence.

Dans le RNC 2020, Abby Johnson a été annoncée comme conférencière et voici ce que vous devez savoir Abby Johnson et ses enfants.

Les enfants d’Abby Johnson ont été intégrés à ses discussions politiques.

Pour Abby Johnson, les enfants de sa vie ne sont pas interdits pour ses discussions politiques. Johnson est mère de sept enfants, selon son site Web. Elle a un mélange de garçons et de filles et ils varient en groupes d’âge allant du nouveau-né au jeune adolescent.

Fin août, Johnson a déclaré dans une vidéo publiée sur YouTube qu’il serait «intelligent» pour un policier de profiler racialement son fils, qui est biracial. Elle a dit cela parce que “statistiquement, mon fils brun est plus susceptible de commettre une infraction violente sur mes fils blancs.”

«Je reconnais que je vais devoir avoir une conversation avec Jude différente de celle que je fais avec mes petits Irlandais aux cheveux bruns, à la peau très, très pâle, blancs, à mesure qu’ils grandissent», a-t-elle poursuivi.

«En ce moment, Jude est un adorable petit garçon brun à l’air perpétuellement bronzé», dit-elle en parlant de son fils qu’elle et son mari ont adopté à la naissance. «Mais un jour, il va grandir et il va être grand, probablement une sorte de grand homme à l’air intimidant, peut-être brun. Et mes autres garçons vont probablement ressembler à des blancs ringards.

Sa déclaration ne s’est pas arrêtée là, faisant suite à ses commentaires sur les systèmes pénitentiaires et les crimes violents.

“Donc, statistiquement, quand un policier voit un homme brun comme mon Jude marcher sur la route – par opposition à mes enfants blancs ringards, mes hommes blancs ringards marchant sur la route – à cause des statistiques qu’il connaît dans sa tête, les policiers savent dans leur tête, ils vont savoir que statistiquement, mon fils brun est plus susceptible de commettre une infraction violente sur mes fils blancs. ”

Johnson a complété sa déclaration en disant que cela “ne me met pas en colère” pour un policier “d’être plus prudent avec mon fils brun que mon fils blanc”.

