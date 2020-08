ABC a donné une commande de série à la série d’anthologies limitée «Les femmes du mouvement», qui racontera l’histoire de personnalités féminines clés du mouvement des droits civiques.

L’émission a été annoncée pour la première fois comme étant en développement en août 2019. La première saison de six épisodes devrait débuter en 2021. Elle se concentrera sur Mamie Till Mobley, qui a consacré sa vie à demander justice pour son fils Emmett Till à la suite de son meurtre brutal. dans le Jim Crow South. La saison est inspirée du livre «Emmett Till: Le meurtre qui a choqué le monde et propulsé le mouvement des droits civiques» de Devery S. Anderson.

«Aujourd’hui marque le 65e anniversaire du meurtre tragique d’Emmett Till, 14 ans», a déclaré Karey Burke, président d’ABC Entertainment. «Cette série limitée mettra en lumière la poursuite déterminée de la justice par la mère d’Emmett, Mamie Till Mobley. Leur histoire implique un chagrin et une brutalité inconcevables, mais aussi l’amour durable d’une mère et de son fils, galvanisant un mouvement qui a tracé la voie du mouvement de justice raciale d’aujourd’hui. Nous sommes honorés de présenter leur histoire à ABC, soutenue par une équipe de production de stars. »

«Women of the Movement» est créé par Marissa Jo Cerar, qui servira également de showrunner et de productrice exécutive. Le premier épisode sera réalisé par Gina Prince-Bythewood, avec Prince-Bythewood également producteur exécutif. La nouvelle vient après l’annonce que Prince-Bythwood avait signé un accord de premier regard avec Touchstone Television, l’unité Disney récemment rebaptisée qui était autrefois Fox 21 Television Studios.

«Je suis ravi de porter ce projet à la télévision. C’est malheureusement très opportun, et j’espère donner au public une chance d’apprendre qui était vraiment Emmett Till – le garçon, plutôt que la victime ou le martyr – tout en montrant la force étonnante de Mamie face au pire cauchemar d’une mère, »Dit Cerar. «Raconter l’histoire d’Emmett et Mamie est une responsabilité que je n’ai pas prise à la légère depuis que j’ai commencé ce voyage l’année dernière, car c’est plus qu’une tragédie; c’est une histoire sur l’amour indéfectible d’une mère pour son fils et son engagement à améliorer la vie de tous les Noirs. J’ai hâte de commencer le tournage. Avec la brillante Gina Prince-Bythewood comme directrice, nous ne pourrions pas être entre de meilleures mains.

Avec Cerar et Prince-Bythewood, Jay-Z, Jay Brown et Tyran «Ty Ty» Smith de Roc Nation et Will Smith et James Lassiter d’Overbrook seront également producteurs exécutifs. Les autres producteurs exécutifs incluent Aaron Kaplan, Dana Honor et Michael Lohmann de Kapital Entertainment, Rosanna Grace de Serendipity Film Group, Alex Foster et John Powers Middleton de Middleton Media Group, et David Clark de Mazo Partners. Kapital Entertainment produira.

«L’histoire d’Emmett Till et de Mamie Till n’est pas celle que je veux raconter. C’est une histoire que je dois raconter », a déclaré Prince-Bythewood. «Je suis reconnaissant de participer à ce voyage avec des collaborateurs incroyables qui sont déterminés à honorer cette mère et son fils avec vérité, authenticité et humanité.»