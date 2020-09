ABC veut sortir du vote avant l’élection présidentielle de 2020.

Le réseau diffusera une émission spéciale d’une heure «VOMO: Vote or Miss Out», créée par le média en ligne ATTN:, le lundi 14 septembre. Présenté comme un événement humoristique non partisan, le comédien Kevin Hart est sur le point d’animer le spécial mettant en vedette des morceaux comiques, des actes de stand-up et une performance musicale, ainsi que des informations sur le vote et les changements de procédure dus à la pandémie.

Les invités spéciaux incluent 2 Chainz et Lil Baby, Cristela Alonzo, Tim Allen, Whitney Cummings, Will Ferrell, Kaia Gerber, Charlamagne Tha God, Tiffany Haddish, Jon Hamm, Scarlett Johansson, Liza Koshy, Jay Leno, Jaden Smith et Willow Smith.

Parmi les invités politiques qui devraient comparaître figurent Michelle Obama, l’ancien gouverneur de Californie Arnold Schwarzenegger, le gouverneur du Maryland Larry Hogan, Ann Romney et Cindy McCain.

«La participation des électeurs fait partie de l’ADN d’ATTN: et nous espérons pouvoir créer un événement qui parlera à toutes les générations, jeunes et moins jeunes, d’une manière qui leur montre qu’en s’engageant dans le processus politique, nous avons une opportunité exceptionnelle. pour que nos voix et nos valeurs soient reflétées à tous les niveaux de gouvernement », a déclaré ATTN: le co-fondateur Matthew Segal.

Présenté par T-Mobile, le spécial est produit par sara + tom, la société de production fondée par les producteurs exécutifs de «The Conners» Sara Gilbert et Tom Werner, ainsi que par la société de production événementielle Done + Dusted et non partisane quand nous votons tous.

«Nous avons la responsabilité sociétale de participer à la démocratie de notre pays», a déclaré Werner. «Cette émission spéciale non partisane, par le biais de la comédie, encouragera les gens à voter en novembre.»