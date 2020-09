Will Smith a annoncé dimanche sur Instagram que la maison du «Prince frais de Bel-Air» serait mise à disposition à la location sur Airbnb.

À partir du 29 septembre, les résidents du comté de Los Angeles auront la possibilité de réserver un séjour à la maison dans un groupe de deux personnes maximum. Les cinq dates disponibles, qui ne coûteront que 30 $ en l’honneur du 30e anniversaire de l’émission, sont les 2 octobre, 5 octobre, 8 octobre, 11 octobre et 14 octobre.

Lors de chaque séjour d’une nuit, les clients auront accès à l’aile de la maison où le personnage de Smith s’est écrasé, ainsi qu’à un coin salon au bord de la piscine et à une salle à manger. La chambre comprend un filet de basket-ball, et il y aura des platines pour faire tourner des chansons classiques. D’autres avantages incluent l’accès à la garde-robe de Will et un accueil virtuel par DJ Jazzy Jeff.

En raison du COVID-19, les personnes sélectionnées doivent prouver leur résidence dans le comté de LA et appartenir au même ménage. La location sera conforme aux règles du CDC et suivra également le protocole de nettoyage amélioré élaboré par Airbnb.

L’expérience Airbnb est décorée de graffitis et de portraits de famille, et Philly cheesesteak sera servi.

Pour les fans en dehors de la région de Los Angeles, DJ Jazzy Jeff proposera également une expérience en ligne Airbnb dans laquelle il enseignera aux invités quelques trucs et astuces pour le DJ. Les fans peuvent demander à réserver la session à 100 $ ici, l’événement réel ayant lieu le 1er octobre.

Et dans le cadre de la célébration, Airbnb fait un don unique aux Boys & Girls Clubs de Philadelphie. Voir la page Airbnb pour la maison «Fresh Prince of Bel-Air» ici.