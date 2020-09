▲ Dans l’image ci-dessus, au début de sa carrière, dans les années 70, Juana Armanda Seux Ramírez, vrai nom de l’artiste récemment décédée; en bas à gauche, au théâtre Ramiro Jiménez lors de la première de la mise en scène Divas forever, en 2017, et à droite, lors de leur participation au spectacle Las inoubliable de la nuit en campagne, au Mexico Room au début de Century.Photo Media and Media, Twitter des théâtres CDMX et Francisco Olvera

Ana Monica Rodriguez

Journal La Jornada

Jeudi 3 septembre 2020, p. 7

Il y a eu plusieurs années pendant lesquelles l’ancienne star, danseuse et comédienne Wanda Seux a eu une lutte acharnée pour survivre, pour rester dans ce monde.

Il est décédé hier à son domicile, La Casa del Actor, à l’âge de 72 ans. Juana Amanda Seux Ramírez, son vrai nom, également connu sous le nom de La bomba de oro, était en état de santé critique à plusieurs reprises, en raison de complications liées au cancer et aux infections respiratoires; Plus tard, elle est restée imbattable contre plusieurs coups au cerveau, jusqu’au coup dans cet organe qui a mis fin à l’énergie qui l’a illuminée pendant plus de sept décennies.

Son ami proche et solidaire, Alfredo Cordero, l’a accompagnée, avec la cinéaste María José Cuevas et plusieurs de ses amis, dans les moments les plus critiques de la santé. Ils ont même organisé des fonctions spéciales pour collecter des fonds en faveur de l’ancienne star et ont offert des messes pour son prompt rétablissement. Le réveil était #WandaNosNecesita.

En fait, Cuevas a repris son témoignage pour le documentaire Bellas de Noche, sorti en 2016, où il a inclus les cinq beautés qui, dans les années 70 et 80, monopolisaient les chapiteaux, les applaudissements, la flatterie et l’envie: Lyn May, Rosy Mendoza, Olga Breeskin , La princesse Yamal et Seux elle-même, la star des films ficheras, qui a subi sept accidents vasculaires cérébraux qui l’ont gravement affectée.

Seux, d’origine paraguayenne et possédant un formidable magnétisme scénique, a commencé sa carrière en 1972 en tant que danseuse, lorsqu’elle a pris son nom de scène. En 1976, il est arrivé au Mexique, où il est apparu plus tard dans le cinéma national avec Vicente Fernández dans le film El arracadas; Cette incursion a été suivie d’une étape dans les films fichera, et dans les années 1980, il a participé à l’émission de télévision Beauty Salon, jusqu’à atteindre l’actuel 40 et 20, dirigé par Jorge van Rankin, où il a eu une participation particulière. Il a également travaillé sur les pièces Dressed to Order, Divas forever et A Christmas for Wanda, entre autres.

Perte de la famille et de l’emploi

Le réalisateur Israel Ahumada, qui a évoqué la vie de l’actrice dans le documentaire Leave the skin, a déclaré en 2017 que sa vie actuelle est assez douloureuse, car sa mère est récemment décédée, une perte qu’elle ne peut surmonter et, d’autre part, la situation d’abandon dans lequel il vit depuis le milieu du spectacle. Mon intention est d’exposer un médium dans lequel lorsque vous atteignez un certain âge et que vous êtes une femme, vous êtes remplaçable.

A propos de cette œuvre, Ambulante se démarque: elle est l’une des stars et actrices les plus emblématiques du Mexique dans les années 80. Elle est tombée dans un abîme: la mort de sa mère, la solitude et le passage du temps l’ont transformée. Cependant, elle a du mal à sortir du vide dans la plénitude.

María José Cuevas a écrit dans les réseaux à propos de la soi-disant Barbie des vedettes: Quel grand privilège d’avoir partagé la vie et l’amitié de Wanda! Mon grand professeur, mon exemple de comment célébrer la vie. Quel plaisir toujours à vos côtés! Je t’aime, Wanda. Merci pour tant de cadeaux de la vie; Tu me manques depuis des mois maintenant et tu vis toujours dans mon cœur.