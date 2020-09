L’Association pour l’équité des acteurs a apporté son soutien à Joe Biden et Kamala Harris, marquant seulement la deuxième fois dans l’histoire du syndicat qu’il a fait une approbation politique.

En 2016, Equity a également approuvé le ticket démocrate. En soutenant Hillary Clinton, le groupe a justifié son incursion dans le monde de la politique en notant l’opposition de Donald Trump au financement des arts et à l’éducation. Comme le note Actors Equity, Trump a mis fin à cette hostilité envers les programmes qui soutiennent les artistes et les interprètes depuis son arrivée dans le bureau ovale – son administration a proposé d’éliminer le National Endowment for the Arts dans chacun de ses budgets.

«Cela ne devait pas être comme ça. En 2016, j’ai dit que les syndicats devraient se battre avec tout ce que nous avons pour notre survie. Je n’ai jamais imaginé à quel point ces mots seraient vrais aujourd’hui, étant donné l’échec total de l’administration Trump à répondre à la pandémie qui a fermé notre industrie il y a six mois », a déclaré Kate Shindle, présidente de l’Actors ‘Equity Association. «Le vice-président Biden comprend que les arts sont un moteur essentiel d’économies locales saines et fortes dans les villes et villages du pays. Il sera également un allié qui pourra nous aider à bâtir un pays plus fort et plus inclusif en défendant les droits des travailleurs dans tous les secteurs, y compris les arts.

Le groupe représente plus de 51000 acteurs professionnels et régisseurs de théâtre en direct, dont la plupart ont vu leurs moyens de subsistance menacés en raison de la pandémie de coronavirus. Les organisations commerciales, les propriétaires de théâtres et les exploitants de salles de concert ont fait pression pour que le gouvernement fédéral fournisse des fonds pour aider les théâtres à rester en activité pendant la crise de santé publique. Une loi bipartite, baptisée Save Our Stages, fournirait un soutien de 10 milliards de dollars. Il a été rédigé par les sénateurs Amy Klobuchar (un démocrate) et John Cornyn (un républicain).

Actors Equity a noté que Trump n’avait pas non plus soutenu les causes de justice sociale, telles que Black Lives Matter et les droits des LGBTQ, et s’était opposé à la réglementation sur le contrôle des armes à feu.

«L’équité se bat pour le droit à un lieu de travail sûr, mais à chaque instant, Donald Trump s’est efforcé de saper les droits des travailleurs», a déclaré Mary McColl, directrice exécutive d’Actors ‘Equity Association, ajoutant: «Il n’est pas trop tard. Nous pouvons à la place élire le vice-président Biden, qui, au cours de ses décennies de carrière dans la fonction publique, a montré à maintes reprises sa conviction que les syndicats sont la clé d’une classe moyenne forte.