“Du point de vue du langage, je craignais de pouvoir m’exprimer avec précision. Mais ensuite, après un certain temps, j’ai commencé à penser:” Hé, ils m’ont choisi. C’est leur problème, pas le mien “,” Adam Pålsson, la star du jeune Wallander a expliqué dans une précédente interview avec The Guardian.

L’acteur suédois joue le rôle principal dans la toute nouvelle série Netflix relatant le début de l’âge adulte du détective Kurt Wallander. Alors, qu’y a-t-il d’autre à savoir sur lui?

La vie d’Adam Pålsson l’a préparé pour «Young Wallander».

«J’ai passé toutes les vacances de toute ma vie au pays de Wallander», a déclaré Adam au Guardian.

Avec sa famille élargie située dans le sud de la Suède – l’endroit où se déroulent les romans de Henning Mankell mettant en vedette Kurt Wallander – Adam a passé sa petite enfance à explorer un cadre étrangement similaire au monde décrit par les livres et séries télévisées cultes.

Source: Netflix

“Ma grand-mère, elle a une maison dans le même petit village où habite le père de Wallander. Donc j’ai toujours eu ça en moi. Mon père s’appelle Kurt. J’ai l’impression que mon enfance a été entourée par Wallander d’une certaine manière”, l’acteur dit The Guardian.

En tant que jeune Wallander, Adam offre une performance parfaite qui exprime la complexité du détective criminel bientôt célèbre qui a du mal à faire face à certaines difficultés personnelles.

Contrairement à la plupart des interprétations d’images en mouvement, la série Netflix capture le début de l’âge adulte du génie rare, en se concentrant sur la façon dont il décroche son tout premier cas de détective – celui qui concerne par coïncidence un crime se déroulant près de chez lui.

Source: Netflix

L’émission imagine ce que le détective a dû être à un plus jeune âge. Il offre un nouvel aperçu de sa relation avec une certaine Mona – dont le nom sonnera une cloche pour les fans bien familiarisés avec les livres et les émissions de télévision – tout en faisant également allusion à certains problèmes, comme l’alcoolisme, qui le hanteront plus tard dans sa vie. .

On peut soutenir que les apparitions précédentes d’Adam dans des thrillers comme Before We Die et Moscow Noir l’ont préparé aux défis inhérents au rôle de Kurt Wallander.

Bien que l’émission Netflix n’ait pas encore atteint un statut de culte similaire à Wallander, la série de 2005 adaptée directement des romans de Henning Mankell, elle gagnera certainement plus de fans pour Adam à travers le monde.

Source: Netflix

Adam est également apparu dans des séries comme «Avenue 5» d’Armando Iannucci.

Figure de renom dans son pays d’origine, la Suède, Adam a commencé à élargir ses horizons et à assumer des rôles dans des productions internationales il y a seulement une demi-décennie environ. En 2017, il est apparu dans Triangle, une série télévisée réalisée par Julian Lelissa.

En 2015, il décroche un rôle dans Life in Squares, une série en trois parties diffusée sur BBC Two mettant en vedette Eve Best, Ed Birch et Phoebe Fox. Réalisé par l’un des collaborateurs de longue date d’Adam, Simon Kaijser, le drame anglophone tourne autour de la relation compliquée de Virginia Woolf avec sa sœur, Vanessa Bell.

Outre une carrière d’acteur très réussie, Adam est également musicien et ancien chanteur principal d’un groupe de rock indépendant suédois, ÅR & DAR.

En 2018, il a également eu la chance de démontrer ses talents exceptionnels en tant que chanteur en décrochant le rôle principal dans Ted – Show Me Love, un drame retraçant l’ascension rapide de la pop star suédoise et icône polyvalente Ted Gärdestad.

Young Wallander est maintenant disponible sur Netflix.

