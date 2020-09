Si vous avez grandi en regardant des comédies romantiques du début des années 2000, ils se souviendront sûrement avec tendresse comme si c’était la première fois ou 50 premières dates. Ce film avec Adam Sandler et Drew Barrymore Il nous a présenté une histoire d’amour très particulière, car le protagoniste devait conquérir chaque jour sa petite amie qui souffrait de perte de mémoire à court terme et bien qu’à l’époque la critique était divisée en commentaires, la vérité est que beaucoup de gens l’aimaient.

Il s’agissait de la deuxième des trois collaborations entre ce couple d’acteurs, qui a commencé avec Le chanteur de mariage en 1998 et conclu avec Mélangé de 2014. Cependant, en plus de travailler sur ces films, beaucoup sont tombés complètement amoureux de la chimie qu’ils ont tous deux montrée à l’écran et depuis longtemps que les deux sont apparus dans un nouveau projet ou qu’au moins ils se sont rencontrés à nouveau, et même s’ils ne le croient pas, ce dernier s’est réalisé.

Vous pouvez également lire: NE VOUS LASSEZ PAS DE LE REGARDER: ADAM SANDLER ET NETFLIX PRODUIRONT PLUS DE FILMS ENSEMBLE

Adam Sandler et Drew Barrymore font revivre Henry et Lucy

Ces temps de quarantaine ont servi à ce que le casting de nombreuses séries et films que nous voulions voir réunis le fassent, même si c’était à distance. Là, nous avons Retour vers le futur, Malcolm au milieu, Scott Pilgrim vs. Le monde, Ghostbusters, le Seigneur des anneaux et même la communauté avec tout et Donald Glover, mais cette fois Drew Barrymore et Adam Sandler fait quelque chose de spécial pour se souvenir de leurs personnages de Comme si c’était la première fois, Lucy et Henri.

Il s’avère que l’actrice de 45 ans a lancé le 14 septembre un nouveau programme appelé simplement The Drew Barrymore Show, et dans son premier épisode, elle avait de grands invités tels que Cameron Diaz, Lucy Liu, Reese Witherspoonet Billy Eichner entre autres. PMais le moment le plus important a été lorsque Sandler est apparu dans un segment extrêmement nostalgique qui ne manquera pas de ramener de bons souvenirs.

Ce couple se réunit après six ans

S’ils n’ont pas vu le film ou s’ils l’ont déjà compris, Le personnage de Sandler enregistrerait quelques vidéos pour Barrymore pour lui rappeler beaucoup de chosesDe son nom à la façon dont se déroulaient les World Series of Baseball. Et bien sûr que dans ces moments de folie auxquels nous devons faire face ne faisait pas exception, Eh bien, le croquis commence avec Lucy juste réveillée, trouvant une bande vidéo qui dit «Bonjour Lucy».

Quand vous le mettez sur un magnétoscope qui a été entendu dans le passé, son mari Henry apparaît lui disant qu’il souffre d’amnésie et c’est pourquoi il va lui rappeler tout ce qu’il a oublié pendant ces années, y compris qu’ils ont une fille, qu’ils traversent en 2020 une pandémie, que le baseball se joue avec un public en carton et qu’il existe une plate-forme appelée Netflix pour regarder des films à la maison, jiar jiar.

Dans la vidéo, il y a un camée de Tom «dix secondes» -interpreté par Allen secret– et concluez avec un gentil message de Sandler souhaitant bonne chance à Barrymore pour son nouveau spectacle. Si vous voulez vivre un moment de nostalgie, revivre le temps où vous avez vu ce film, vous ne pouvez sans doute pas manquer ce segment car nous sommes sûrs qu’il vous fera sourire d’une oreille à l’autre.

Mais il vaut mieux ne pas vous en dire plus, découvrez le segment amusant et nostalgique ci-dessous où pendant quelques minutes, Adam Sandler et Drew Barrymore ont ressuscité Henry et Lucy de Like It’s the First Time: