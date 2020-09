Au cours de la dernière année, Addison Rae Esterling est passée d’un étudiant régulier à la star de TikTok la mieux payée du monde – cela a été une véritable transformation. L’ascension de la jeune fille de 19 ans à la gloire en 2020 l’a amenée à se frotter les coudes avec des célébrités de haut niveau, dont Kourtney Kardashian. Alors, y a-t-il une chance que nous puissions voir Addison dans un prochain épisode de L’incroyable famille Kardashian? Continuez à lire pour en savoir plus.

Addison Rae et Kourtney Kardashian sont devenus des meilleures amies.

Cela semble être un couple étrange au début, non? Addison, 19 ans, est une star montante et à 41 ans, Kourtney est une personnalité chevronnée de la télé-réalité / maman de trois enfants. De toute évidence, c’est le fils de Kourtney, Mason Disick, qui était un grand fan d’Addison – alors la star de KUWTK a organisé une réunion avec la star de TikTok, et Kourt et Addison ont fini par s’en prendre.

Depuis cette réunion, Addison a été présenté sur le blog de style de vie de Kourtney, Poosh, et le couple a récité hilarante des lignes mémorables de L’Incroyable famille Kardashian. Vous pouvez également trouver Addison sur Instagram de Kourt (et vice-versa).

Dans une interview de septembre avec ET Online, Addison a abordé le problème de certains fans avec l’écart d’âge entre elle et Kourtney.

“En fin de compte, je pense que les amitiés sont exactement ce que vous leur faites. Ce que vous avez, comme le temps que vous passez avec eux, les choses que vous aimez faire”, at-elle expliqué. “Et si vous avez des choses en commun, cela a du sens. Je ne pense pas que ce soit quelque chose pour vraiment juger les gens. J’ai le sentiment que les amitiés peuvent varier à tout âge et j’ai l’impression que tout le monde peut avoir des relations différentes avec les gens.”

Addison a poursuivi en disant: “Kourtney et moi avons juste une grande amitié, ce qui est vraiment amusant”, a-t-elle poursuivi. «Elle a été une personne formidable à avoir dans ma vie. Elle a dit sur YouTube que j’avais beaucoup d’énergie qu’elle aimait être. Je pense qu’elle a aussi beaucoup d’énergie et qu’elle a tellement d’expérience dans sa vie que je peux vraiment regardez et apprenez en quelque sorte. “

Source: Addison Rae / YouTube

Addison Rae apparaîtra-t-il dans ‘Keeping Up with the Kardashians’?

Apparemment, Addison n’exclut pas la possibilité d’apparaître un jour dans Keeping Up with the Kardashians.

“Je ne sais pas, qui sait ce que l’avenir nous réserve”, a-t-elle déclaré à ET Online. “Je vis juste la vie au jour le jour et je traverse tout avec un cœur heureux et un état d’esprit humble. Tout cela a été vraiment excitant. Beaucoup de choses continuent à m’être présentées, ce qui est super amusant, et je pense il y a de nombreuses opportunités et des choses passionnantes à venir. “

Et si l’équipe de tournage de KUWTK se présentait et commençait à enregistrer alors qu’elle traînait avec Kourtney, Addison aurait du mal à refuser l’opportunité. «J’ai l’impression que je ne suis vraiment pas une personne pour dire non à quoi que ce soit, à tout moment, jamais», a-t-elle déclaré. “Je ne peux jamais dire non à personne, encore moins quelque chose qui m’intéresse vraiment.”

Source: Instagram

Nous savons que nous aimerions voir plus de regards dans les coulisses sur l’amitié d’Addison Rae et Kourtney Kardashian. Qui sait? Peut-être que la star de TikTok pourrait très bien apparaître bientôt sur L’Incroyable famille Kardashian!

