Bienvenue à la pause quotidienne de PopCrush! Voici un aperçu des histoires de culture pop et de style de vie les plus chaudes d’aujourd’hui, telles qu’elles ont été entendues sur PopCrush Nights, diffusées à travers le pays. Découvrez le nouveau concert d’Addison Rae, une nouvelle expérience Airbnb et bien plus encore ci-dessous!

TikTok Star Addison Rae joue le rôle dans She’s All That Reboot

Addison Rae, phénomène de TikTok, devrait faire ses débuts d’actrice dans un prochain redémarrage de la comédie romantique pour adolescents de 1999, She’s All That. Le joueur de 19 ans jouera dans une version réinventée et échangée entre les sexes du film. (via CapitalFM)

La mauvaise conduite est un facteur décisif pour plus de la moitié des Américains

Une nouvelle enquête menée par OnePoll et commandée par Christian Brothers Automotive a révélé que plus de la moitié des répondants ne sortiraient pas avec quelqu’un qu’ils pensaient être un conducteur dangereux. De plus, près de 20% des personnes interrogées ont admis avoir mis fin à une relation lorsqu’ils étaient exposés aux mauvaises habitudes de conduite de leur partenaire. (via NY Post)

Le manoir du Prince de Bel-Air se transforme en Airbnb



La vraie vie du manoir Fresh Prince of Bel-Air a été transformé en Airbnb pendant cinq jours, et la star Will Smith en est l’hôte! L’acteur donne à cinq groupes d’amis la chance de passer une nuit au manoir et de vivre l’expérience Fresh Prince pour seulement 30 $. (via les voyages et les loisirs)

Une vie possible repérée sur Vénus?

Un groupe d’astronomes a détecté des traces d’un gaz hautement toxique sur Vénus, un signe «prometteur» qu’il pourrait être le foyer d’une vie possible. (via les gens)

Jerry Harris fait l’objet d’une enquête pour avoir sollicité des relations sexuelles avec des mineurs

Jerry Harris de l’émission Netflix Cheer fait l’objet d’une enquête pour avoir prétendument sollicité des photos et des relations sexuelles sexuellement explicites de mineurs. Un mandat de perquisition a été exécuté lundi 14 septembre à son domicile. L’enquête criminelle est basée sur des allégations avancées par des frères jumeaux de 14 ans qui disent que Harris les a harcelés, à la fois en ligne et lors de concours de joie. (via USA Today)