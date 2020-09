Adele est accusée d’appropriation culturelle pour le bikini, la coiffure et le dos qu’elle portait dans un post Instagram reconnaissant le carnaval de Notting Hill.

Publiée le dimanche 30 août, la photo montre la chanteuse lauréate d’un Grammy Award portant des nœuds bantous africains et un haut de bikini drapeau jamaïcain, ainsi que des leggings délavés à l’acide et une parure à plumes jaunes.

On dit que les nœuds bantous sont nés il y a des siècles avec des tribus d’Afrique australe et sont enracinés dans la culture noire, tandis que le dos à plumes est généralement porté pendant les fêtes de carnaval dans des pays comme le Brésil et la Barbade. Quant au haut de bikini, eh bien … Adele n’est pas jamaïcaine.

«Heureux ce que serait le carnaval de Notting Hill, mon Londres bien-aimé», a écrit le chanteur de 32 ans en légende, faisant référence aux festivités annulées.

En raison de la pandémie COVID-19, le carnaval de Notting Hill, qui célèbre la culture et les traditions des Caraïbes à Londres, était entièrement virtuel cette année.

Le message a attiré beaucoup d’attention, recueillant plus de 4 millions de likes, des centaines de mèmes et des réactions très mitigées. Et tandis que beaucoup ont “annulé” la chanteuse pour son ensemble douteux, d’autres ne peuvent tout simplement pas voir au-delà de sa ressemblance étrange avec Katy Perry.

Adele n’a pas encore commenté la controverse.