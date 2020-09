La Adidas Yeezy Boost 380 « Pepper » est presque là.

Cette année a été remplie de sorties de baskets, en particulier de l’empreinte Yeezy de Kanye West avec Adidas. Les baskets de Kanye sont toujours très populaires parmi les sneakerheads et l’une de ses dernières silhouettes, l’Adidas Yeezy Boost 380, n’a pas fait exception. Jusqu’à présent, il n’y a pas eu trop de coloris de la chaussure, mais cela va certainement changer au fil de l’année. Le prochain coloris à sortir s’appelle « Pepper » et il semble qu’il tombera dans deux styles différents.

Le premier d’entre eux est le « Pepper Reflective » et le second est le « Pepper Non-Reflective ». Les deux modèles ont exactement le même coloris, bien que la grande différence ici soit que le modèle Reflective aura un matériau 3M sur les côtés pour le faire ressortir dans certaines conditions. Le coloris lui-même présente un grand mélange de beiges et même de bleus qui contribuent à lui donner une sensation très unique.

Pour ceux d’entre vous qui cherchent à obtenir une paire, vous pouvez vous attendre à ce que la version réfléchissante baisse le 18 septembre pour 250 USD. Pendant ce temps, la version non réfléchissante tombera le 19 septembre au prix de 230 $ USD. Dites-nous ce que vous en pensez, dans les commentaires ci-dessous.

Image via AdidasImage via AdidasImage via Adidas