AP est de retour dans le NFC Nord.

Adrian Peterson signe avec les Lions de Detroit selon ESPN. « Ils me donnent l’opportunité de jouer », a déclaré Peterson à la journaliste de la NFL Josina Anderson. « Je connais l’entraîneur Bevell depuis mes jours au Minnesota. En fin de compte, je me sens à l’aise d’y aller et de les aider à aller mieux. »

Peterson signe un contrat d’un an de 1,05 million de dollars comprenant des incitatifs. Le demi-offensif vétéran retrouvera son ancien coordinateur offensif à bord des Vikings du Minnesota, Darrell Bevell. Après 10 ans avec les Vikings, AP a rebondi un peu en jouant à la Nouvelle-Orléans, en Arizona et à Washington. Kerryon Johnson et le choix de deuxième tour de 2020 D’Andre Swift devraient commencer au-dessus de Peterson sur le graphique de profondeur.

La saison dernière, l’AP s’est précipité pour 898 verges sur 211 tentatives pour l’équipe de football de Washington, qui a surpassé plusieurs autres porteurs de ballon de la ligue. Pourtant, Washington a publié AP. Après la sortie, Peterson a déclaré à John Keim d’ESPN qu’il était choqué par la décision de Washington et qu’il voulait « sans aucun doute » continuer à jouer « Nous verrons ce qui se passera. … Chaque nouveau chapitre est une bénédiction », a déclaré Peterson. « Quelle que soit la prochaine étape, je serai béni de l’attaquer. Je ne peux pas être déprimé. Je sais que ce n’était pas à cause de ma capacité ou de mon incapacité à faire quelque chose. C’est à ces gars-là de prendre leur décision. »