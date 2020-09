L’acteur et producteur Yuvraj S. Singh, un ami proche de la star du défunt Sushant Singh Rajput, affirme que non seulement la culture de la drogue prévaut à Bollywood, mais aussi un moyen de se déplacer dans l’industrie. Il a affirmé que la plupart des acteurs de la liste A étaient dépendants de la cocaïne. «Il y a eu beaucoup de drogues pendant longtemps, peut-être depuis les années 1970. À cette époque, les choses étaient différentes. Il n’y avait pas tellement de visibilité ou de médias sociaux. Maintenant, il est exposé », a déclaré Yuvraj à IANS. Lire aussi – Affaire Sushant Singh Rajput: “ L’herbe est courante sur les plateaux, la cocaïne est la drogue du parti de B’wood ”, déclare l’ami de SSR Yuvraj S.

«Il y a beaucoup de gens dans l’industrie qui consomment de la cocaïne. Il y a beaucoup d’acteurs et de cinéastes qui se droguent et se promènent, et c’est pourquoi cette folie se produit vraiment », a-t-il ajouté. Lire aussi – L’actrice de Cargo Shweta Tripathi démystifie le soi-disant lien de drogue de Bollywood; demande, pourquoi devrions-nous juger «s’il n’y a pas de mal ou de mal? [Exclusive]

Parlant des drogues populaires dans l’industrie, l’acteur de «Beiimaan Love» a déclaré: «L’herbe est comme la cigarette. Du caméraman aux techniciens, les gens sur le plateau consomment normalement de l’herbe. Les fêtes de Bollywood sont principalement consacrées à la cocaïne. La cocaïne est la principale drogue de Bollywood. Ensuite, il y a la MDMA, également appelée ecstasy, LSD, qui est également appelée acide. Il y a aussi la kétamine, qui est un tranquillisant pour chevaux. Ils font ces choses et ce sont des drogues très dures. Ils sont sous son influence pendant près de 15 à 20 heures. La cocaïne est également une drogue très dure, et je dirais que cinq à huit acteurs de l’industrie doivent s’en débarrasser, nahi toh marr jayenge yeh log (ils finiront par mourir). Lire aussi – CBI pour Sushant Singh Rajput: “ Le deuxième nom de Bollywood est la drogue, Rhea Chakraborty a été utilisée comme piège à miel ”, déclare l’actrice anonyme

L’acteur lui-même s’est vu offrir de la drogue à plusieurs reprises.

«Oui, on m’a offert (des médicaments) plusieurs fois. C’est tout à fait normal. Beaucoup de gens fonctionnent comme ça. Ils prennent de la drogue et vont aux fêtes. C’est la façon de se déplacer. En fait, les gens trouvent du travail grâce à cela. Si vous prenez de la drogue avec les bonnes personnes, le bon héros, l’actrice et le réalisateur, vous formez un lobby et une connexion, et c’est le genre d’état d’esprit que Bollywood travaille. Ils créent un environnement, une entreprise et préfèrent travailler dans ce cercle », dit-il.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait révéler les noms, l’acteur a déclaré: «La plupart le font. J’ai littéralement vu tout le monde le faire. Au fil des ans, je me suis rendu compte que ces personnes se déplaçaient en cercle, et elles opèrent dans ce cercle et travaillent les unes avec les autres.

“En fait, l’une des vidéos est également devenue virale – c’était une soirée de drogue”, a-t-il ajouté, avec une référence apparente à la vidéo de la fête à la maison de Karan Johar l’année dernière.

La vidéo en question présentait Deepika Padukone, Ranbir Kapoor, Malaika Arora, Vicky Kaushal, Varun Dhawan, Shahid Kapoor, Arjun Kapoor. Il est devenu viral sur les médias sociaux, beaucoup affirmant que des drogues étaient utilisées lors de la fête à la maison.

Yuvraj a affirmé: «Ainsi, la culture de la drogue est très répandue dans l’industrie. Vous pouvez dire que les 10 ou 15 meilleurs A-listers sont à peu près accros à la cocaïne. “

Alors, pourquoi ne pas prendre des noms? Yuvraj dit qu’il préfère éviter car il doit se protéger de la colère de la «vendetta» qui anime l’industrie.

«Je sais que ces personnes consomment (de la drogue), mais je n’ai pas de preuves ou de photographies pour le prouver. Ils pourraient déposer une contre-affaire contre moi. Je ne veux pas de mon nom là-dedans. Aussi, je travaille dans cette industrie et ils essaieront de saboter mes films. Ils demanderont à mes distributeurs de ne pas sortir mon film. C’est une industrie très basée sur la vendetta », a déclaré le coproducteur du film à succès« Qismat ».

Donnant un indice, Yuvraj a poursuivi: «Je le donnerais en disant qu’ils sont les meilleurs acteurs de la liste A, disons 10 à 15 d’entre eux à l’exception d’Akshay Kumar, qui est très propre et honnête avec son travail. Ce gang A-list a fait un lobby. Vous devez opérer dans ce cadre sans issue. “

L’acteur a poursuivi: «Shakun Batra est mon ami très proche. Il a réalisé ‘Kapoor & Sons’ et tourne actuellement avec Deepika Padukone pour son prochain à Goa. Il m’a dit que ces gens créent ce genre d’ambiance, où ils veulent créer leur propre star et leur propre peuple avec un soutien croissant au népotisme.

«En fait, l’implication des drogues est également devenue très normale, ce qui n’est pas bon pour l’industrie. La nouvelle génération sera découragée d’entrer dans l’industrie au milieu de toutes ces pratiques. Les choses doivent être corrigées », a-t-il ajouté.

