Mexico.- Le président Andrés Manuel López Obrador demande à voir le positif de l’époque que nous vivons, car il y a une grande opportunité de bannir le la corruption.

« Si ce n’est définitivement pour être objectif, oui pour le retirer de la vie publique, pour mettre fin au fléau de la corruption », a déclaré le président.

Ainsi que dans le développement de l’affaire Lozoya, ancien chef de Petróleos Mexicanos dans l’administration d’Enrique Peña Nieto.

Les deux ont dit Lopez ObradorCe sont des moments exceptionnels et sans précédent qui devraient être utilisés pour bannir à jamais la corruption.

«Je pense qu’une opportunité comme celle-ci ne s’était pas présentée depuis longtemps, qu’il ne fallait pas lâcher prise et aller au fond, et nous avons des éléments; Il y a deux cas emblématiques et graves, les déclarations de l’ancien directeur de Pemex, Lozoya, qui implique d’anciens présidents et d’anciens législateurs ayant reçu des pots-de-vin; et l’autre question, également emblématique, celle de Genaro García Luna, qui, en tant que secrétaire à la sécurité, était au service du crime organisé ».