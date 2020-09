À l’occasion du 33e anniversaire de l’acteur malayalam Unni Mukundan, la superstar de Mollywood Mohanlal a dévoilé l’affiche de son nouveau film, Bruce Lee, qui ressemble à un artiste de masse débordant d’action, des cascades, des dialogues seetimaar et un tadka de romance. Maintenant, le cinéma malayalam n’est généralement pas connu pour ce genre de choses, mais cela ne signifie pas que les cinéastes ne peuvent pas y arriver, et l’affiche du mouvement de Bruce Lee semble prometteuse. Il ne reste plus qu’à voir comment le teaser et la bande-annonce se déroulent, ce qui serait bien les facteurs décisifs dans la construction de l’anticipation de ce film. Bruce Lee est réalisé par Vysakh, écrit par Udaykrishna et produit par UMF Pvt. Ltd., avec une photographie de Shajikumar. Lire aussi – Affiche de Bruce Lee Motion: Mohanlal dévoile le nouveau look du film d’action de masse sur le 33e anniversaire du héros principal Unni Mukundan

Verdict BL: Bien qu’il soit trop tôt pour dire comment Bruce Lee évolue, c’est définitivement un régal d’anniversaire d’Unni Mukundan pour ses fans, en particulier compte tenu du fait que Mohanlal a dévoilé l’affiche du mouvement. Lire aussi – Critique du film Mamangam: Mammootty brille contre le type dans cette épopée d’époque de style Kurosawa-Mollywood

Restez à l’écoute de BollywoodLife pour les derniers scoops et mises à jour de Bollywood, Hollywood, South, TV et Web-Series.

Cliquez pour nous rejoindre sur Facebook, Twitter, Helo et Instagram.