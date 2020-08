LUNDI, AOÛT. 24

Lancement de la série “ Black Stories Matter ”

L’American Film Institute et Universal Pictures ont lancé une série d’une semaine «Black Stories Matter» avec «BlacKkKlansman», «Get Out», «Girls Trip», «Loving» et «Straight Outta Compton» disponibles gratuitement jusqu’au 30 août .

Le contenu de l’AFI Movie Club comprendra de nouvelles interviews avec le compositeur Terence Blanchard, le réalisateur Malcolm D. Lee, le directeur de la photographie et ancien de l’AFI Matthew Libatique, les acteurs Ruth Negga et Ron Stallworth et l’écrivain Tracy Oliver. Amazon, Apple, Charter, Comcast, Cox, Dish, FandangoNOW, Redbox, Verizon et Vudu proposent les films.

«Pendant des décennies, Universal a soutenu des histoires stimulantes et des perspectives puissantes qui ont servi à éclairer, enrichir et divertir», a déclaré Donna Langley, présidente d’Universal Filmed Entertainment Group et administrateur de l’AFI. «Grâce à ce partenariat avec l’AFI, nous sommes fiers de mettre davantage en lumière ces œuvres particulièrement importantes qui continuent d’amplifier si profondément la conversation d’aujourd’hui.

Landmark Theatres dévoile ses plans de réouverture

Le spécialiste du cinéma indépendant Landmark Theatres a annoncé son intention de rouvrir vendredi des salles à Atlanta, Boston, Chicago, Denver, Indianapolis, Milwaukee, Minneapolis et St. Louis.

Les ouvertures restent limitées par les directives gouvernementales dans d’autres villes, mais la société espère rouvrir d’ici la mi-septembre à New York, Los Angeles, Miami, San Diego, Philadelphie, San Francisco, Detroit, Dallas, Houston et Washington, DC

Le président et chef de l’exploitation, Paul Serwitz, a déclaré que la chaîne observerait la capacité en sièges et les exigences de distance sociale et intensifierait les protocoles de nettoyage pour se conformer aux directives du Centre de contrôle et de prévention des maladies et du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Prix ​​AARP prévus pour mars

Les Movies for Grownups Awards de l’AARP sont prévus pour le 4 mars 2021, à la suite d’une refonte du calendrier de la saison des récompenses à la suite de la pandémie COVID-19.

De plus, compte tenu de l’évolution des tendances en matière de divertissement, Movies for Grownups élargira ses catégories pour inclure ses premiers prix télévisés, notamment la meilleure série télévisée, le meilleur film réalisé pour la télévision ou une série limitée, la meilleure actrice et le meilleur acteur.

«La croissance du streaming ces dernières années a été en grande partie alimentée par un contenu intelligent, superbement produit, réalisé et joué qui s’adresse à un public adulte», a déclaré Heather Nawrocki, vice-présidente de l’AARP de Movies for Grownups. «Il est temps de reconnaître la vague de fond d’excellents programmes de streaming et de télévision et le public adulte qui les consomme. L’initiative Movies for Grownups d’AARP cherche depuis longtemps à lutter contre l’âgisme dans l’industrie du divertissement en mettant en lumière et en encourageant la création de contenu de qualité pour et sur les personnes âgées.