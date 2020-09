Photo par LOLA BOU / Agence Anadolu / .

Gabby Agbonlahor a comparé le capitaine d’Aston Villa Jack Grealish à la légende barcelonaise Andrés Iniesta sur talkSPORT.

L’ancien attaquant de Villa – qui a enregistré 391 apparitions pour le club – a fait cette déclaration audacieuse mercredi après-midi, juste un jour après que Grealish ait signé un nouveau contrat de cinq ans avec les Villans.

Il a dit: «C’est le mouvement du corps. Un petit mouvement et il est parti. Il me rappelle un peu… Iniesta, à son apogée ».

Certains peuvent se moquer de cette comparaison, étant donné le statut du quadruple vainqueur de la Ligue des champions dans le match.

Cependant, Agbonlahor ne fait que comparer les styles de jeu, et il est difficile de contester le fait que Grealish glisse sur le terrain de la même manière que la légende espagnole.

Néanmoins, il s’agit en effet d’un éloge extrêmement élevé.

Photo par Quality Sport Images / .

Iniesta a connu une carrière extrêmement réussie à Barcelone.

Le joueur de 36 ans a remporté neuf titres de la Liga, six trophées de la Copa del Rey et quatre médailles de la Ligue des champions, tout en terminant deuxième, quatrième et troisième au Ballon d’Or en 2010, 2011 et 2012 respectivement.

Pour Agbonlahor, faire une telle comparaison en dit long.

Photo de James Williamson – AMA / .

La déclaration a été faite juste un jour après que Grealish a marqué une superbe volée directement d’un corner contre Burton dans la Coupe Carabao.

C’était un match dans lequel il a absolument tiré les ficelles, avec une superbe passe dans la préparation du but d’Ollie Watkins confondant même son propre joueur, Neil Taylor.

Au milieu de ces comparaisons louables, espérons simplement que l’international anglais gardera les pieds sur terre.

