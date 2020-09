La production du film «Geechee» d’AGC Studios a été suspendue en République dominicaine après que des policiers ont blessé un membre de l’équipe dans la nuit du 2 septembre.

Des agents des forces dominicaines de contrôle des drogues ont blessé un membre d’équipage qui recherchait les lieux du film, selon un communiqué obtenu par Variety de la société de production dominicaine Lantica Media.

L’incident était le résultat d’une opération d’infiltration menée par des agents de contrôle des drogues dans la région. Cela est considéré comme un cas d’identité erronée. Un groupe de membres d’équipage recherchait des emplacements pour «Geechee» pendant le couvre-feu imposé par le gouvernement dominicain, en raison de la pandémie de coronavirus, lorsque l’incident s’est produit. Les membres d’équipage avaient tous les permis appropriés délivrés par les autorités dominicaines.

Le membre d’équipage blessé a été immédiatement emmené dans un hôpital voisin pour y être soigné et il a été libéré plusieurs heures plus tard. Ses blessures n’étaient plus un risque pour la santé.

AGC Studios a suspendu la production de «Geechee» jusqu’à nouvel ordre, et Lantica Media a demandé une enquête approfondie aux autorités dominicaines.

«Les autorités ont coopéré et s’efforcent de garantir qu’un incident similaire

ne se reproduira plus dans le futur », a déclaré Lantica Media dans le communiqué. «Pour Lantica Media, la priorité absolue est de garantir la sécurité et le bien-être de ses productions, c’est la première fois qu’un événement de cette nature se produit dans l’une des plus de 50 productions desservies par Lantica depuis sa création.»

AGC Studios finance et produit «Geechee», un thriller surnaturel mettant en vedette Andrew Riseborough. Elle incarnera un scientifique new-yorkais à succès qui décide de quitter la ville avec son fils pour recommencer sa vie dans les îles isolées de la mer au large de la côte atlantique. Elle tombe rapidement amoureuse de l’île isolée et de ses habitants, qui sont les descendants d’un groupe d’esclaves africains vieux de plusieurs siècles, mais son monde commence à se désagréger alors que les âmes des subjugués commencent à hanter ses rêves et sa vie éveillée.

Deadline a été le premier à annoncer la nouvelle.