Après avoir remporté un Emmy pour le programme pour enfants exceptionnels hier, nous avons malheureusement appris que Netflix a annulé « Le cristal sombre: l’âge de la résistance. »

Gizmodo a annoncé la nouvelle aujourd’hui, partageant les déclarations de Lisa Henson et Netflix.

Lisa Henson de la société Jim Henson a déclaré au site: «Nous pouvons confirmer qu’il n’y aura pas de saison supplémentaire de The Dark Crystal: Age of Resistance. Nous savons que les fans ont hâte d’apprendre comment ce chapitre de la saga The Dark Crystal se termine et nous chercherons des moyens de raconter cette histoire à l’avenir. Notre entreprise a un héritage de création de mondes riches et complexes qui nécessitent l’innovation technique, l’excellence artistique et une narration magistrale. Notre histoire comprend également des productions qui perdurent, trouvant et augmentant souvent leur public au fil du temps et prouvant encore et encore que les genres fantastique et science-fiction reflètent des messages éternels et des vérités toujours pertinentes. Nous sommes très reconnaissants à Netflix de nous avoir fait confiance pour réaliser cette série ambitieuse; nous sommes profondément fiers de notre travail sur Age of Resistance et de l’accueil qu’il a reçu de la part des fans, des critiques et de nos pairs, qui ont récemment reçu un Emmy for Outstanding Children’s Program. »

« The Dark Crystal: Age of Resistance » était une réalisation impressionnante, la première saison épique de la série poussant les marionnettes pratiques au-delà des limites et racontant une histoire pleine de magie, d’émotion et de l’obscurité de Jim Henson. Sa victoire aux Emmy hier soir en témoigne, et nous ne pouvons qu’espérer que l’équipe sera en mesure de terminer l’histoire d’une autre manière.

Basé sur le film de Jim Henson de 1982, « Age of Resistance » raconte une nouvelle histoire, se déroulant de nombreuses années avant les événements du film, et réalisée en utilisant des marionnettes classiques avec des effets visuels de pointe. Le monde de Thra est en train de mourir. Le cristal de vérité est au cœur de Thra, une source de pouvoir incalculable. Mais il est endommagé, corrompu par le mal Skeksis, et une maladie se propage à travers le pays. Lorsque trois Gelfling découvrent l’horrible vérité derrière le pouvoir des Skeksis, une aventure se déroule alors que les feux de la rébellion sont allumés et qu’une bataille épique pour la planète commence.

Louis Leterrier a dirigé la première saison, en streaming maintenant sur Netflix.