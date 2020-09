Netflix annule The Dark Crystal: Age of Resistance, lauréat d’un Emmy

Le lendemain du jour où la série acclamée a ramené le programme Emmy for Outstanding Children à la maison, Netflix a choisi de ne pas renouveler la série préquelle du film culte classique de Jim Henson Le cristal sombre: l’âge de la résistance, selon io9.

« Nous pouvons confirmer qu’il n’y aura pas de saison supplémentaire de Le cristal sombre: l’âge de la résistance. Nous savons que les fans ont hâte d’apprendre comment ce chapitre de Le cristal sombre la saga se termine et nous chercherons des moyens de raconter cette histoire à l’avenir», A déclaré Lisa Henson, PDG et productrice exécutive de Jim Henson Company dans un communiqué. « Notre entreprise a un héritage de création de mondes riches et complexes qui nécessitent l’innovation technique, l’excellence artistique et une narration magistrale. Notre histoire comprend également des productions qui perdurent, trouvant et augmentant souvent leur public au fil du temps et prouvant encore et encore que les genres fantastique et science-fiction reflètent des messages éternels et des vérités toujours pertinentes. Nous sommes très reconnaissants à Netflix de nous avoir fait confiance pour réaliser cette série ambitieuse; nous sommes profondément fiers de notre travail sur Age of Resistance et de l’accueil qu’il a reçu de la part des fans, des critiques et de nos pairs, qui ont récemment reçu un Emmy for Outstanding Children’s Program.«

Âge de la résistance a lieu avant les événements de 1982 le Cristal sombre, et raconte une nouvelle histoire épique, qui se déroule de nombreuses années avant le film, et réalisée à l’aide de marionnettes classiques avec des effets visuels de pointe. Le monde de Thra est en train de mourir. Le cristal de vérité est au cœur de Thra, une source de pouvoir incalculable. Mais il est endommagé, corrompu par le mal Skeksis, et une maladie se propage à travers le pays. Lorsque trois Gelfling découvrent l’horrible vérité derrière le pouvoir des Skeksis, une aventure se déroule alors que les feux de la rébellion sont allumés et qu’une bataille épique pour la planète commence.

« Nous remercions les maîtres artistes de la Jim Henson Company d’avoir apporté Le cristal sombre: l’âge de la résistance à la vie pour les fans du monde entier», A déclaré Netflix dans un communiqué. « Nous remercions les producteurs exécutifs Lisa Henson et Halle Stanford, et Louis Leterrier, qui ont également réalisé tous les épisodes, ainsi que les scénaristes, les acteurs et l’équipe pour leur travail exceptionnel et ravis d’avoir été reconnus avec l’Emmy ce week-end.«

Le casting de la voix sera dirigé par Taron Egerton (Kingsman), Anya Taylor-Joy (La sorcière, verre) et Nathalie Emmanuel (Le Trône de Fer), en tant que trois héros Gelfling Rian, Brea et Deet, respectivement. Parmi les autres doubleurs qui devraient prêter leur voix, mentionnons Harvey Fierstein, Mark Hamill, Ralph Ineson, Jason Isaacs, Keegan-Michael Key, Ólafur Darri Ólafsson, Simon Pegg, Andy Samberg, Caitriona Balfe, Helena Bonham Carter, Harris Dickinson, Natalie Dormer, Eddie Izzard, Lena Headey, Benedict Wong, Awkwafina, Sigourney Weaver, Hannah John-Kamen, Dave Goetz, Theo James, Toby Jones, Shazad Latif, Gugu Mbatha-Raw, Mark Strong, Alicia Vikander et Donna Kimball. Les producteurs exécutifs de l’émission sont Leterrier, Halle Stanford et la fille de Jim Henson, Lisa Henson.

Réalisateur de long métrage Louis Leterrier (Maintenant tu me vois, L’incroyable Hulk) produira la série ainsi que la réalisation directe. Le cristal sombre: l’âge de la résistance sera une série originale Netflix produite par The Jim Henson Company et exécutée par Letterier, Lisa Henson et Halle Stanford. Rita Peruggi, collaboratrice de longue date de Henson, servira de productrice et Blanca Lista de Henson servira de co-productrice exécutive. Les co-producteurs exécutifs Jeffrey Addiss et Will Matthews (La vie dans un an) et Javier Grillo-Marxuach (Perdu, Le 100).

Le cristal sombre: l’âge de la résistance est disponible pour diffuser sur Netflix maintenant.