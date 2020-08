Il purée de pommes de terre C’est un grand classique et l’un des plats préférés des petits de la maison. Pour de nombreux parents, c’est la seule façon d’amener les enfants à manger des pommes de terre et si vous voulez vous assurer que c’est irrésistible, vous devez connaître cette astuce.

Purée de pommes de terre

Pour préparer un purée de pommes de terre presque parfait il faut que les pommes de terre soient extrêmement douces et sans peau, l’objectif est d’avoir une pâte homogène à laquelle on ajoutera du beurre et du lait pour obtenir une texture onctueuse et crémeuse.

Ingrédients

Pommes de terre moyen, 4 pièces

Lait, un verre

Beurre, 30 g

Sel et poivre.

préparation

Cuire le pommes de terre dans beaucoup d’eau à feu vif pendant 30 minutes

Ensuite, avec un bâton, testez qu’ils sont doux et mielleux

Avec les pommes de terre à leur point, nous procédons à les placer dans le verre du mélangeur.

Ensuite, nous incorporons progressivement le lait pour donner du crémeux puis le beurre pour donner cette texture douce.

Quand il purée de pomme de terre C’est crémeux, ajoutez du sel et du poivre au goût et c’est tout.

Remarque: Le secret pour préparer un purée de pommes de terre parfait, un de ceux que les plus petits de la maison adorent, il faut bien battre et suffisamment de temps pour intégrer les ingrédients à leur point et homogénéiser le mélange.