Marché libre et HBO Amérique latine signé un accord pour vous abonner directement à la plateforme de streaming de HBO GO, sans avoir besoin d’utiliser des cartes de crédit ou de débit. C’est en soi une bonne nouvelle, mais aujourd’hui, nous avons découvert qu’ils pouvaient vous abandonner jusqu’à 45% de réduction au moment du paiement.

Dans une déclaration conjointe, Mercado Libre et HBO ont expliqué qu’à travers le programme Points de marché, les utilisateurs peuvent bénéficier de réductions allant de 10% à 45%.

Le montant des remises est déterminé par le niveau de l’utilisateur dans Mercado Puntos et est appliqué automatiquement chaque mois; c’est-à-dire que plus le niveau de l’acheteur est élevé, plus le pourcentage applicable est élevé. L’échelle va du niveau 1, où l’utilisateur reçoit une remise de 10% sur le paiement mensuel de HBO GO, et atteint le niveau 6, dans lequel le coût est réduit jusqu’à 45%.

«Cette offre est déjà active au Mexique et récompense la fidélité des utilisateurs de Mercado Libre et Mercado Pago, en leur donnant la possibilité de s’abonner à HBO GO sans utiliser de cartes de crédit ou de débit pour accéder au vaste catalogue de contenu exclusif. plate-forme », a expliqué Mercado Libre.

Les utilisateurs pourront s’inscrire et choisir entre trois modes de paiement différents: argent disponible sur leur compte Mercado Pago, carte de crédit ou de débit, ou en espèces dans le réseau de points physiques affiliés à la plateforme.