Akon est peut-être mieux connu pour son catalogue de succès comme «Lonely» et «I Wanna Love You», mais il a mené une carrière parallèle en tant que directeur du disque, signant Lady Gaga à son label KonLive via Interscope (les deux se sont séparés depuis) et son empreinte Konvict Muzik, qui a été fondée en 2004 et au fil des ans, a inclus T-Pain, le rappeur Kardinal Offishall, la chanteuse Kat Deluna et bien d’autres – et a presque inclus Drake, mais Akon est décédé en le signant.

Akon a récemment révélé dans une interview à VladTV qu’il avait eu la chance de signer Drizzy en 2005, mais avait réussi parce que «Drake ressemblait plus à Eminem.»

«Kardinal Offishall lui a apporté [Drake] pour moi en 2005, je pense que c’était, ou 2004 », se souvient Akon. «C’était juste avant [Drake’s song] «Best I Ever Had» a explosé, car à l’époque, c’était plus mixtape-ish. À l’époque, croyez-le ou non, Drake ressemblait plus à Eminem. Avec cette démo que j’ai entendue, ça ressemblait plus à Em.

Il poursuit: «Vous pouvez voir la différence entre cette démo et« Best I Ever Had ». C’était complètement différent.

Une guerre d’enchères a rapidement commencé, qui a finalement été remportée par l’empreinte Young Money de Lil Wayne, qui a depuis publié la musique de Drake via Republic Records. Cependant, cela a failli aller autrement: alors que le prix de Drake augmentait, Kardinal Offishall, qui est également un directeur de la musique surnommé «l’ambassadeur du hip-hop» du Canada, a fait une deuxième pièce pour faire entrer Akon dans le jeu.

“C’est à ce moment-là que Kardi a dit, ‘Je vous ai dit que ce n-un allait être le sh-!”, Se souvient Akon. «J’ai dit: ‘Eh bien, ch…, tends la main [to his team]». Il a dit: “Vous pouvez, mais l’offre la plus basse actuellement est d’un million.” “

Akon révèle qu’il n’avait pas un million de dollars, avant de révéler que la présidente / PDG d’Epic Records, Sylvia Rhone, qui à l’époque dirigeait Universal Motown Records, avait également eu l’occasion de signer Drake.

«Sylvia Rhone a eu la plus grande chance de le signer», se souvient Akon. «À l’époque, elle avait Trey Songz. Elle pensait que Trey allait être la plus grande chose qui soit… De tous les artistes d’aujourd’hui, pour moi, [Drake] vaut chaque centime. Cette mère – le génie de heu, il est révolutionnaire ce qu’il a fait.