Alex Smith a fait partie des 53 joueurs de l’équipe de football de Washington.

Le quart-arrière de l’équipe de football de Washington, Alex Smith, a survécu aux coupures de pré-saison de l’équipe et sera officiellement membre de la formation de 53 joueurs de l’équipe. Smith a subi une horrible blessure à la jambe qui a failli lui coûter sa carrière il y a deux ans.

Mike Ehrmann / .

L’entraîneur-chef Ron Rivera a confirmé la nouvelle en disant qu’il était « à l’aise » de jouer contre Alex Smith la semaine 1 contre les Eagles si nécessaire. Ce serait la première fois que Smith se rendrait sur le terrain depuis le 18 novembre 2018, lorsqu’il s’est cassé le tibia et le péroné de sa jambe droite. Pour l’instant, il sauvegardera Dwayne Haskins.

« Vous construisez naturellement une tonne de murs, vous vous demandez de quoi vous serez jamais capable, vous vous demandez à quoi ressemblera la vie », a déclaré Smith pendant le camp d’entraînement. «J’ai passé un long moment à penser à ces choses, à cette voix intérieure dans ta tête. Donc pour moi, depuis que je suis en quelque sorte sur la voie de la guérison, pour voir ce que je peux faire et abattre ces murs. De toute évidence, j’ai commencé par mon premier pas en réapprenant à marcher et j’ai progressé à partir de là. Je pense qu’il y a eu une liste à ce sujet et certainement des priorités, et j’en ai atteint un si grand nombre.

«Je pense que, pour moi et pour beaucoup de gens, cela peut sembler un peu contre-intuitif, je pense qu’au fur et à mesure que cela continue, je joue certainement ici depuis longtemps, c’est l’un de ceux où vous vous demandez si je ‘ Je serai capable de le faire à nouveau et il est toujours assis là-bas. Lorsque vous vous en approchez de plus en plus, je pense que cela l’alimente encore plus. Je pense que ce serait comme courir un marathon et se rapprocher de la fin de la course. Je pense encore plus que la compétitivité entre en jeu, et je veux voir si je peux le faire.

Smith a été sélectionné pour trois Pro Bowls tout au long de sa carrière de 15 ans.

[Via]