Alexa Dellanos se vante d’un maillot de bain noir met en valeur sa silhouette | Instagram

La mannequin et femme d’affaires Alexa Dellanos a une fois de plus ravi ses millions de followers tout en portant un maillot de bain noir assis sur un berceau.

Bien qu’elle soit connue pour être la fille du pilote Myrka Dellanos, Alexa a réussi à faire sa propre carrière et à être reconnue non seulement par sa mère, mais aussi par ses propres réalisations.

Sur Instagram Alexa dellanos C’est une vraie personnalité, il publie souvent du nouveau contenu sur son compte, cependant, cela le supprime plus tard, il n’a donc que 153 publications pour la plupart.

Assis sur une couchette avec ses jambes légèrement écartées Alexa Il touche sa hanche avec une de ses mains, plaçant son bras dessus.

Le maillot de bain noir dans la partie supérieure entre ses charmes a plusieurs bandes donc il révèle une partie de ses attributs, déjà dans la partie inférieure vous pouvez voir quelques détails sur les côtés qui sont très susceptibles d’appeler le l’attention de ses disciples. Regardez ici la photo de Alexa dellanos.

Summer Si tu pouvais être n’importe où, où serais-tu? », A-t-il partagé dans son message.

Instagram a été témoin de centaines de vidéos ou de photographies publiées par le modèle et la célébrité de l’application, mais celles-ci bien qu’il n’ait pas partagé la raison pour laquelle il a tendance à les supprimer, ses fans les plus fidèles finissent sûrement par les enregistrer en créant un dossier spécial sur leurs appareils avec. nom Alexa dellanos.

La fille de Myrka dellanos Elle a une silhouette spectaculaire, ses mesures selon Radio Latina sont 5’2 ‘(1,57 cm) et 34-25-35 (85 cm. Buste, 62 cm. Tour de taille et 87 cm. Hanche) Alexa Elle a non seulement hérité de la beauté de sa mère, mais aussi de son intelligence, car même si beaucoup pensent que ce n’est qu’un joli visage et une jolie silhouette, c’est quelque chose de plus que cela.

La mère et la fille s’adorent, cela que nous avons vu tout au long de leurs réunions dans des vidéos YouTube, ou des publications qui sont faites à leur sujet est un amour si pur que peut-être pour certains cela suscite un peu d’envie de sa qualité. les deux s’entendent bien.

Dans une vidéo publiée sur YouTube le 8 mai de cette année, Myrka a reçu des félicitations pour la fête des mères de sa fille à travers une vidéo, tout cela pendant qu’elle travaillait, apparemment ils ne pouvaient pas passer ensemble pour la fête des mères. mères et avec beaucoup d’affection Alexa a fait un tableau pour sa mère car elle sait que les papillons et les roses la fascinent.

Alexa dellanos Il est aussi YouTuber, il a une chaîne où il partage ce qu’il fait dans sa routine quotidienne, fait parfois des vidéos divertissantes et partage quelques conseils avec ses fans.

C’est au cours de plusieurs entretiens dans lesquels elle a prouvé qu’elle était tout le contraire de ce qu’ils ont toujours pensé d’elle, qu’elle est une femme froide et superficielle, car son partage des photos est dû au fait qu’elle est heureuse de son propre corps et veut se montrer sa silhouette comme toute autre femme vaine.

Curieusement, les parents d’Alexa ont décidé de se séparer alors qu’elle n’avait que neuf ans, bien que plus tard Myrka se soit remariée, peut-être que la figure paternelle de sa fille était toujours elle, c’est pourquoi on pense que son lien et l’amour de sa mère et sa fille a grandi encore plus.

Il ne fait aucun doute que Myrka et Alexa sont deux belles femmes, mais la jeunesse d’Alexa et son énergie entraînent non seulement sa mère, mais aussi de nombreuses jeunes femmes de son âge, en particulier en raison de sa grande attractivité et de son charisme.

