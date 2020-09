Le cinéaste Anurag Kashyap est au centre d’une polémique. Il a été accusé d’inconduite sexuelle par la starlette Payal Ghosh. Elle a porté de graves accusations contre lui. Dans son interview, elle a également pris les noms d’actrices comme Richa Chadha, Huma Qureshi et Mahie Gill. Payal Ghosh a déclaré qu’Anurag Kashyap lui avait apparemment dit que ces femmes se rendaient disponibles pour lui chaque fois qu’il lui demandait des faveurs sexuelles. Richa Chadha a envoyé un avis juridique à Payal Ghosh par l’intermédiaire de son avocat. Maintenant, son petit ami Ali Fazal est venu à son secours. Il, dans une longue note sur les réseaux sociaux, a déclaré à quel point elle était une vraie féministe mais savait exercer son pouvoir avec responsabilité. Lire aussi – Ali Fazal soutient Richa Chadha après la controverse sur les agressions sexuelles de Payal Ghosh: Mon amour, vous, qui avez défendu les femmes maintes et maintes fois

Voir ce post sur Instagram ?? Un post partagé par Richa Chadha (@therichachadha) le 20 septembre 2020 à 15h42 PDT

Ali Fazal a écrit: «Mon amour, toi, qui as défendu les femmes maintes et maintes fois, tu as dû traverser cette épreuve aujourd’hui. Et pourtant, vous en sortez plus fort que jamais. Mon partenaire, votre résilience, votre gentillesse et votre empathie ont touché de nombreuses personnes, et j’ai eu la chance d’en être témoin au fil du temps que je vous connais. Les batailles que vous avez menées pour créer une société égalitaire qui ne soit pas fracturée par la haine. Et là-dedans, être capable de défendre les femmes tout au long… et de garder votre art au même niveau que les meilleurs, il faut du courage et des nerfs d’acier. Je suis tellement fière de vous parce que je sais que vous n’arrêterez pas de défendre ceux qui sont dans le besoin, en particulier les femmes qui ont perdu leur voix dans les nombreuses configurations patriarcales auxquelles nous sommes confrontés aujourd’hui dans le monde entier. Lire aussi – Mirzapur 2: Pankaj Tripathi dit que son personnage de Kaleen Bhaiyya est une “ version 2.0 de Mogambo, Shakaal et Gabbar ”

Il a ajouté: «Je crois que chaque voix doit être entendue. Je crois à la dissidence. Mais je crois aussi au pouvoir de la vérité et de la justice. Ils l’emportent en effet. Je crois qu’il faut utiliser notre droit de parler, mais avec la plus grande responsabilité. Je crois qu’en tant que société, nous devons autonomiser nos femmes afin que leurs voix intrépides résonnent dans toute sa splendeur, mais avec soin et douceur. Il a conclu en disant qu’il la récupérerait toujours quoi qu’il arrive. Lire aussi – Le disciple remporte le prix du meilleur scénario au 77e Festival du film de Venise; Anurag Kashyap, Richa Chadha et d’autres félicitent Chaitanya Tamhane

Richa Chadha a répondu: «Je vous remercie! Aujourd’hui et toujours. » Un certain nombre de femmes comme Kalki Koechlin, Taapsee Pannu, Swara Bhaskar et d’autres ont apprécié Anurag Kashyap en disant qu’il était une vraie féministe. Anurag Kashyap a envoyé à Payal Ghosh un avis juridique via son avocate, Priyanka Khimani.

