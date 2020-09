Alia Bhatt tirait pour Gangubai Kathiawadi avant que le verrouillage induit par la pandémie ne se stabilise. Désormais, selon le rapport d’un quotidien national, Alia devrait reprendre le travail sur la réalisation de Sanjay Leela Bhansali en octobre.

Écrit par



Bureau Pinkvilla



23 septembre 2020 11 h 02 Alia Bhatt va redémarrer le tournage de Gangubai Kathiawadi en octobre avec des scènes solo en premier? Voici ce que nous savons

Les fans d’Alia Bhatt attendaient de revoir l’actrice à l’écran. Au milieu de la pandémie en cours, les tournages ont été bloqués car un verrouillage a été annoncé et, par conséquent, le tir d’Alia sur Gangubai Kathiawadi a également été affecté car les décors devaient également être démontés avant que les moussons ne frappent. Maintenant, selon un rapport d’un ressortissant Quotidiennement, l’actrice pourrait bientôt reprendre le travail au milieu de la pandémie en cours sur le réalisateur de Sanjay Leela Bhansali.Avant le début du verrouillage, Alia tournait pour le film à Mumbai.

Maintenant, selon un rapport à Mid-Day, Alia pourrait revenir sur les décors de Gangubai Kathiawadi en octobre et reprendre le travail avec seulement les scènes solo au début. Selon le rapport, les scènes solo nécessitent une équipe limitée et, par conséquent, le cinéaste peut les filmer d’abord avec Alia et peut réserver les plus élaborées pour plus tard. Le reportage du quotidien national avait également une source les informant qu’actuellement, le décor du film est en cours de mise en place et de désinfection pour que le tournage puisse débuter en octobre avec Alia. Cependant, aucune date fixe n’était à zéro selon le rapport.

Le quotidien a cité une source dans son rapport qui a révélé: “Dans le premier programme post-pandémique, ils filmeront des scènes en solo d’Alia Bhatt et d’autres séquences qui nécessitent moins de monde. Certains tricheurs devront être utilisés, ce qui sera corrigé plus tard. au stade VFX. ” De plus, il a également été partagé que le cinéaste ne souhaitait pas faire de compromis sur l’échelle du film et que, par conséquent, les scènes élaborées seraient tournées plus tard.

Le look d’Alia Bhatt de Gangubai Kathiawadi:

Eh bien, si cela s’avère être vrai, ce serait formidable pour les fans d’Alia car l’actrice serait de retour sur les décors du drame d’époque basé sur la vie de la madame d’un bordel à Kamathipura. Lorsque les affiches du film sont sorties, les fans étaient ravis de voir Alia dans un avatar jamais vu auparavant. Initialement, Gangubai Katiawadi devait sortir le 11 septembre 2020. Cependant, en raison de la pandémie, la fusillade a été retardée. Une nouvelle date de sortie n’a pas encore été annoncée par le cinéaste.

