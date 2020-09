Elle a interprété son dernier single pour la première fois lors de l’événement de lancement de la NFL 2020 le jeudi 10 septembre, et Alicia Keys s’est rapidement retournée pour partager le single officiel sur les services de streaming. « Love Looks Better » arrive un mois après qu’Alicia Keys et Khalid aient partagé leur single « So Done » dépouillé où ils ont défié les normes dans le clip vidéo d’accompagnement. Le dernier single de la chanteuse pianiste serait en vedette sur son prochain projet Alicia, un disque qui a été établi pour une sortie plus tôt cette année, mais qui a été frappé avec un retard long et indéfini.

«Je pense que nous étions tellement occupés, tellement habitués à voler si vite que nous avons oublié. Nous avons oublié de nous regarder, nous avons oublié de rester les uns avec les autres, de nous écouter », a déclaré Alicia Keys à propos de l’inspiration derrière la nouvelle chanson lors de l’événement NFL. «Nous avons oublié que mon amour te va mieux. Alors ce soir, assurons-nous de prendre le temps de nous souvenir. » Diffusez « Love Looks Better » et dites-nous ce que vous en pensez.

Paroles de citations

Tout ce que je, tout ce que j’ai toujours voulu

Était un dollar et une chance

Trouvez, trouvez de quoi je suis fait

Bien

Venant, venant du bas

Mieux vaut apprendre à danser

Trouvez, trouvez de quoi vous êtes fait

