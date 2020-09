Et si vous faisiez une escapade paisible et sans téléphone dans une cabane idyllique dans les bois, pour être interrompu par une invasion extraterrestre? C’est la prémisse farfelue de la comédie indépendante Sauvez-vous! qui imagine une apocalypse pour l’ère des médias sociaux – et dans une certaine mesure, l’ère de la distanciation sociale. Regardez le Save Yourselves! bande-annonce ci-dessous.

Bande-annonce Save Yourselves

Sauvez-vous! se sent probablement beaucoup plus facile à comprendre maintenant, alors que les gens fuient la ville pour affronter une pandémie dans des escapades rurales isolées, que lors de son match à Sundance plus tôt cette année. Mais c’est tant mieux pour Bleecker Street, qui prévoit de sortir la comédie apocalyptique en octobre prochain en salles et en VOD. Écrit et réalisé par Alex H. Fischer et Eleanor Wilson, Save Yourselves! suit un couple branché de Brooklyn, Jack (John Reynolds) et Su (Sunita Mani), qui décident d’abandonner leur téléphone pendant un week-end pour essayer de se déconnecter de leur dépendance à la technologie. Ils se dirigent vers la cabane d’un ami dans les bois, pour se retrouver malheureusement incapables de se débrouiller seuls. Ce serait tout un truc assez banal, sinon pour l’invasion extraterrestre qui commence à se produire peu de temps après leur arrivée, les obligeant à tenter de retourner à la civilisation.

/ Le scénariste Ben Pearson, qui a vu le film à Sundance, s’intitule Save Yourselves! «Le film le plus drôle que j’ai vu à Sundance cette année», et a écrit dans sa critique: «Un regard drôle mais sobre sur la vie millénaire en 2020, sauvez-vous! peut être lu comme un appel pour que nous éteignions nos téléphones de temps en temps et vivions un peu. Cette lecture est un peu compliquée pendant les cinq dernières minutes du film, que je ne gâcherai pas ici, et même si la fin est la partie la plus faible de l’histoire, tout ce qui précède est suffisamment fort pour en faire une recommandation facile. «

Sauvez-vous! met également en vedette Ben Sinclair, John Early, Jo Firestone, Gary Richardson, Johanna Day, Zenobia Shroff et Amy Sedaris.

Voici le synopsis de Save Yourselves:

Jack (John Reynolds) et Su (Sunita Mani) forment un couple branché de Brooklyn qui, comme beaucoup de leurs amis, se retrouve dépendant de la technologie et incapable de poser son téléphone. Craignant que leur défilement insensé puisse avoir un impact sur leur connexion les uns avec les autres, ils saisissent l’occasion de se diriger vers une cabane isolée dans les bois, jurant de se déconnecter du monde extérieur pendant une semaine. À l’abri des SMS et des notifications push, ils ignorent parfaitement que la planète est attaquée. Au fur et à mesure que des événements étranges se déroulent, le couple doit trouver un moyen de revenir à la civilisation – ou à ce qu’il en reste.

Sauvez-vous! arrive dans les cinémas du pays le 2 octobre 2020 et sur le numérique 6 octobre 2020.

