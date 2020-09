Le chanteur, acteur et entrepreneur taïwanais Alien Huang (alias Huang Hong-Sheng) est décédé Il avait 36 ​​ans.

La police locale confirme que le corps de Huang a été retrouvé mercredi (heure locale) à son domicile dans le district de Beitou à Taipei. Les médias locaux ont rapporté que Huang ne portait que des sous-vêtements au moment de sa mort et qu’il a glissé et est tombé dans la salle de bain. Son responsable devrait faire une déclaration plus tard.

Ancien membre du groupe de garçons basé au Japon HC3, ainsi que du groupe taïwanais Cosmo, Huang (alias Xiao Gui ou Little Ghost) avait construit une carrière variée qui comprend les films «Din Tao: Leader of the Parade» et le récent «Agir par amour.»

Mais il est mieux connu en tant qu’acteur dans de nombreuses séries télévisées et dernièrement comme un habitué des émissions de variétés, notamment «100% Entertainment» avec Show Luo et «Mr. Player ”avec Jacky Wu.

En 2008, Huang a également créé Alien Evolution Studio, une marque de vêtements toujours en activité.

Plus à venir.