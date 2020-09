Aller au cinéma est une aventure; partager une catharsis avec des inconnus est une expérience essentielle

Journal La Jornada

Vendredi 4 septembre 2020, p. 5

Venise. Contrairement à la situation d’isolement social dans le monde, aller au cinéma est une aventure: il faut s’habiller, sortir, choisir un film, aller dans un endroit sombre et partager une catharsis avec des inconnus et c’est une expérience essentielle. a exprimé le cinéaste espagnol Pedro Almodóvar, l’une des célébrités qui a accepté de se rendre au Festival international du film de Venise, malgré la pandémie, où il a présenté le court métrage Human Voice.

Le réalisateur a souligné: Mon plus grand rêve est de rester en vie et de faire des films. L’autre est d’être ici à Venise.

Il a révélé qu’il prévoyait de tourner deux nouveaux courts métrages avec un air théâtral, ainsi qu’un nouveau film qui débutera le tournage en octobre.

« Je me sens dans un nouveau cycle depuis Julieta d’une manière consciente et palpable », a admis le cinéaste à la presse et a également fait référence à Pain and Glory et The Human Voice. Ils indiquent un changement de cycle. A une époque où tout le monde voulait faire des séries, je voulais faire un court métrage, dit-il.

Pour cette raison, concernant ses deux prochains emplois, il a expliqué que l’un durera 45 minutes et l’autre, entre 15 et 20; ce sera un western et une dystopie sur les cinémas. Il a révélé que ce serait une sorte de trilogie avec The Human Voice.

Le film est un court métrage d’une demi-heure mettant en vedette l’actrice britannique Tilda Swinton, une pièce du même nom du français Jean Cocteau qui raconte l’histoire d’une femme qui attend l’appel de son amant qui vient de la quitter.

C’est presque un caprice, une expérience de liberté: en anglais, c’était esthétiquement très ambitieux, essentiellement très théâtral, mais aussi cinématographique, Almodóvar a répondu à la question sur les raisons qui l’ont conduit à réaliser ce travail.

Le cinéaste a souligné qu’il s’était déjà appuyé sur ce travail pour faire La loi du désir et les femmes au bord d’une rupture nerveuse. Par conséquent, il a plaisanté: «C’est la dernière fois que je dérangerai à nouveau le texte de Cocteau.

«Je me sens plus à l’aise et c’est quelque chose de nouveau sur lequel je veux continuer à enquêter. La voix humaine n’est pas exactement contenue, oui la performance de Tilda, mais c’est une œuvre très baroque et son monologue l’est aussi. C’est une expérience dans laquelle je me sens libre », a-t-il souligné.

L’auteur de 70 ans de Women on the Verge of a Nervous Breakdown revient aborder l’un de ses sujets de prédilection avec son style corrosif et théâtral habituel.

Cette femme abandonnée, seule et au bord de la folie, avec un chien avec qui elle pleure et beaucoup de valises, est une situation dramatique qui m’a toujours motivée. J’ai également vécu cette situation. J’ai aussi attendu en vain, dit-il.

D’une esthétique surprenante, le court-métrage est avant tout une pièce de théâtre, mais il doit être vu sur grand écran. Pour raconter la fin d’un amour, sa douleur, sa colère et la folie qu’il produit, Almodóvar utilise un casque sans fil pour le monologue et place les femmes dans le 21e siècle.

Dans l’original, il y a trop de soumission. Je voulais en faire un acte de vengeance, a-t-il assuré.

Le cinéaste, qui soutient la réactivation du cinéma après la crise engendrée par la pandémie, a défendu bec et ongles le septième art.

Comme tout le monde, l’expérience de l’enfermement l’a laissé touché. Nous avons soudainement découvert la maison comme un lieu d’isolement. On y peut tout faire: travailler, aimer, acheter, a-t-il regretté.

Je ne voudrais pas que cette réclusion continue dans le temps, je proposerais le cinéma comme solution. Comme il ne traverse pas une bonne situation, nous devons aller dans les chambres, conclut-il.

Applaudissements enthousiastes des critiques

D’autre part, l’un des films qui sera projeté hors compétition est Final Account, du réalisateur britannique Luke Holland, qui a interviewé plus de 300 anciens allemands et autrichiens, de nombreux anciens membres de la SS.

Holland, décédé en juin, s’est lié d’amitié avec d’anciens nazis pendant plus d’une décennie, réussissant à les persuader de parler de ce qu’ils savaient et de le révéler dans son travail, qui a suscité des applaudissements enthousiastes de la part des critiques.

Le Hollywood Reporter a qualifié le film d’exceptionnel, notant que ce pourrait être la dernière fois que des participants actifs témoignaient des horreurs des camps de concentration.

Le producteur Sam Pope a déclaré que l’incroyable témoignage de Holland était dû au fait d’avoir passé des années de sa vie à gagner leur confiance.

Alors que beaucoup se débattaient avec leur conscience, d’autres étaient impénitents et fiers d’avoir servi dans les SS.

Cependant, Pope a déclaré que les entretiens avec des non-combattants, en particulier des femmes, réfutent l’idée que peu de gens ordinaires, en Allemagne et en Autriche, savaient ce qui se passait.

Dans le cadre de la rencontre vénitienne, le cinéaste américain Oliver Stone a présenté l’édition italienne de son livre Chasing the Light.