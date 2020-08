La pandémie de coronavirus a jeté une clé de la taille d’une montagne dans l’année de tout le monde, révélant d’énormes problèmes systémiques et provoquant des désagréments relativement insignifiants en cours de route. Tombant carrément dans cette dernière catégorie: plusieurs films que nous voulons vraiment voir ne sont toujours pas sortis aux États-Unis.

Armando Iannucci«S L’histoire personnelle de David Copperfield a fait ses débuts au Festival international du film de Toronto l’année dernière et a reçu des critiques spectaculaires (y compris de Chris Evangelista de / Film), et alors qu’il se rapproche de sa sortie, Searchlight Pictures a dévoilé un nouveau clip du film, montrant Dev Patel et Hugh Laurie faire voler un cerf-volant. Cela vous semble agréable? C’est!

L’histoire personnelle de David Copperfield Clip

Iannucci, le conteur généralement acerbe derrière des choses comme Veep, In the Loop, The Thick of It et The Death of Stalin, semble fonctionner dans un mode différent cette fois-ci – un mode libre de son cynisme typique et de son tranchant de rasoir. Il a écrit ce scénario avec Succession’s Simon Blackwell, et a adopté une approche de casting daltonienne en mettant Dev Patel (Slumdog Millionaire) dans le rôle principal – une décision qui est apparemment très payante en révélant un côté de l’acteur que nous n’avons pas vu. Il est rejoint à l’écran par Laurie, Peter Capaldi, Morfydd Clark, Daisy May Cooper, Rosalind Eleazar, Tilda Swinton, Ben Whishaw, Benoît Wong, Gwendoline Christie, et Paul Whitehouse.

Notre critique appelle ce film «une joie absolue à regarder», et conclut comme ceci: «L’histoire personnelle de David Copperfield est si chaleureuse, si invitante, si pure qu’elle fera chanter votre cœur. Nous ne méritons pas un film aussi charmant que celui-ci, mais quelle chance nous avons de l’avoir. «

Voici le synopsis officiel du film:

L’HISTOIRE PERSONNELLE DE DAVID COPPERFIELD réinvente l’ode classique de Charles Dickens au courage et à la persévérance à travers l’objectif comique de ses cinéastes primés – donnant au conte Dickensian une nouvelle vie pour une ère cosmopolite avec un ensemble diversifié d’acteurs de scène et de cinéma de à travers le monde. Les lauréats Emmy® et les nominés aux Oscars® Armando Iannucci (IN THE LOOP, THE DEATH OF STALIN, HBO’S Veep) et Simon Blackwell (IN THE LOOP, HBO’s Succession) prêtent leur style narratif ironique mais plein de cœur pour revisiter le héros emblématique de Dickens sur son voyage décalé d’orphelin appauvri à écrivain en plein essor dans l’Angleterre victorienne.

L’histoire personnelle de David Copperfield est déjà sortie au Royaume-Uni et vise évidemment toujours à arriver dans les salles aux États-Unis le 28 août, 2020.

Articles sympas sur le Web: