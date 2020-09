▲ Javier Bardem ne jouerait pas seulement dans la série télévisée Cortés y Moctezuma, il serait, avec Gael García et Diego Luna, l’un des producteurs.

Samedi 5 septembre 2020, p. 6

Madrid. Le coronavirus a tronqué les plans d’Amazon. La société a exclu de reprendre le tournage de Cortés y Moctezuma, une mini-série historique de quatre heures qui devait avoir Javier Bardem comme protagoniste et producteur.

Le projet Amazon Studios en collaboration avec Amblin Partners devait être la plus grande production en langue espagnole de tous les temps et tournait depuis deux semaines au Mexique lorsque la pandémie de Covid-19 a éclaté. Écrit par Steve Zaillian, lauréat d’un Oscar (Liste de Schindler), il allait également désigner Tenoch Huerta et Yoshira Escárrega, en plus d’inclure Gael García Bernal et Diego Luna comme producteurs.

Les limites de la pandémie

« En raison des limitations de production causées par la pandémie mondiale de Covid-19, Amazon Studios et Amblin Partners ne peuvent pas continuer la production des séries Cortés et Moctezuma », ont annoncé les deux sociétés dans un communiqué recueilli par Deadline.

Dans le climat actuel, il n’y a malheureusement aucun moyen de réassembler la production dans un avenir proche pour atteindre l’échelle et la portée voulues et que la série mérite. Nous n’avons que de l’admiration et du respect pour Javier, Tenoch, Yoshira, Gael, Diego, Steve Zaillian et toute la distribution et l’équipe de la série et nous avons hâte de travailler à nouveau ensemble à l’avenir, ont-ils ajouté.

Amblin Entertainment, fondé par Steven Spielberg, planifiait Cortés et Moctezuma depuis 2014. Ce devait être à l’origine un film réalisé par Spielberg lui-même. Il a ensuite été transformé en une mini-série de quatre heures. En raison de l’importance du projet, la publication affirme que l’entreprise n’exclut pas de le reprendre à l’avenir.

Bien que le chiffre n’ait pas été divulgué, Deadline note que le projet avait un budget astronomique, dépassant la fourchette habituelle pour la télévision haut de gamme d’Amazon. Le coût de la reprise de la production avec des protocoles Covid-19 stricts aurait augmenté ce budget d’environ 10%.