C’est déjà cette période de l’année où les nouvelles technologies nous mettent tous au bord de nos sièges, et même si tout ne s’est pas passé comme nous le souhaiterions, AMD Je nous ai déjà donné un aperçu de son nouveau GPU qui viendra concurrencer les meilleurs des Nvidia, la Radeon RX 6000. Et le garçon était-ce une annonce curieuse.

« Jetez un œil à la conception de la nouvelle Radeon RX 6000 », a déclaré AMD sur Twitter. Et il a partagé une image dans laquelle vous pouvez apprécier chaque détail de la carte.

Jetez un premier coup d’œil au design de la nouvelle série Radeon RX 6000. Nos prochaines cartes graphiques @AMD # RDNA2 présenteront un tout nouveau design de refroidisseur, et vous pourrez étudier vous-même tous les angles sur notre île créative Fortnite. 8651-9841-1639. pic.twitter.com/KGQAOXDivZ – Radeon RX (@Radeon) 14 septembre 2020

Et au cas où vous auriez besoin de voir plus de ce GPU, AMD a eu l’étrange idée de le révéler également à Fortnite. Il y a quelques semaines, un teaser avait été mis sur une révélation AMD, et maintenant vous pouvez visiter un rendu du graphique dans le Creative Island 8651-9841-1639 de la bataille royale.

Le GPU comprend trois ventilateurs, deux connecteurs à 8 broches et un corps visiblement encombrant. C’est tout ce que l’image d’AMD nous laisse voir, et pratiquement tout ce que vous trouverez dans Fortnite si vous décidez de vous y promener.

La carte Radeon RX 6000 utilisera l’architecture Big Navi RDNA 2 développé par AMD, le même que l’on retrouvera dans les consoles de la nouvelle génération. Il aura un total de quatre ports, 2 DisplayPort, 1 HDMI 2.1 et 1 USB de type C.

On dit qu’il sera révélé le 28 octobre lors d’un événement spécial, similaire à celui que Nvidia a organisé il y a à peine quelques semaines. Cela signifie que le RTX 3080 arrivera en premier sur le marché, même si au moment de l’annonce, le RTX 3070 ne sera pas encore disponible. Il vous reste donc une petite marge pour décider s’il est temps de mettre à jour votre graphique et de réfléchir soigneusement à l’option qui vous convient, à la fois économiquement et pour la puissance qu’elle offre.

Et vous, irez-vous avec Nvidia ou AMD pour cette génération?