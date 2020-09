La dernière ligne droite de ‘Skam Spain’ arrive. Le 3 septembre, la publication des clips de ce qui est la quatrième et dernière saison de la série Movistar + commence. A cette occasion, Amira, interprétée par Hajar Brown, sera la protagoniste des intrigues, entrant dans sa vie et, par conséquent, reflétant la culture et la religion musulmanes du point de vue d’une adolescente. De plus, les chapitres se déroulent au milieu du Ramadan, afin que les téléspectateurs puissent connaître l’un des événements les plus importants de cette foi.

Hajar Brown est Amira dans ‘Skam Espagne’

Amira affrontera la fin du Second High School, mais elle ne le fera pas seule. Avec elle seront ses amis, qui l’accompagneront à tout moment, en particulier Cris, avec qui on a déjà vu qu’il entretient une amitié très spéciale. Alba Planas, Irene Ferreiro, Nicole Wallace et Celia Monedero concluront avec Brown les derniers épisodes du phénomène jeunesse.

une Entrer dans la religion musulmane

Tous les fans de « Skam Spain » attendaient qu’une saison soit accordée au personnage d’Amira pour pouvoir connaître plus en profondeur non seulement sa vie, mais religion musulmane. Peu de fictions ont navigué dans la culture arabe comme le fera la série Movistar + en lui donnant le poids de la série non seulement une personne musulmane, mais aussi une femme.

Les coutumes, la culture et la démystification des stéréotypes ont commencé dans la deuxième saison, quand Amira avait un peu plus de poids pour être la meilleure amie de Cris. Avec les nouveaux épisodes, Hajar Brown peut continuer à se plonger dans ces clés à la première personne, car le spectateur verra la réalité musulmane et non la croyance populaire à son sujet, nous abordant des problèmes tels que le hijab. De plus, ce dernier lot a lieu pendant le ramadan, ce qui rend les nouveaux épisodes plus intéressants, car il met sur la table l’une des plus grandes représentations de la religion musulmane.

deux Un reflet de la xénophobie

Plusieurs personnages de ‘Skam Spain’

Avec Amira, tous les protagonistes de «Skam Spain» obtiennent leur saison et ainsi le cycle se termine. Ce lot comprend une femme musulmane noire, donc l’un des principaux problèmes qui sera montré sera la xénophobie et la manière dont les personnes d’ethnie noire souffrent de discrimination. Bien qu’Amira ait ses amis parmi lesquels elle trouve une place confortable, cela ne veut pas dire qu’elle était en dehors de ce cercle. ne pas avoir à faire face aux insultes, aux reproches et à la discrimination simplement à cause de qui vous êtes. Et si l’on ajoute un institut à ce cocktail, Amira risque de faire face à des épisodes d’intimidation dans les derniers épisodes.

3 Connaître l’amour de la main de Dani

Au cours de la deuxième saison, Lucas Nabor a joué Dani, le frère aîné de Cris. Dans ces chapitres, dans lesquels Amira jouissait également d’un certain poids, nous avons pu vérifier l’intérêt de la jeune femme pour le frère de son ami avec quelques scènes où les regards se croisaient entre eux et les sentiments du personnage de Brown se révélaient.

Contrairement à ses amis, Amira n’a jamais manifesté d’intérêt explicite pour personne, être très réticent à rencontrer des gars pour avoir une relation avec. Il n’a même pas d’amitié intime avec l’un des gars de la série. Sachant que Nabor fera partie de la quatrième saison, tout indique que Amira découvrira le premier amour de la main de Dani dans un cours compliqué comme Second High School.

4 Revenez dans le passé

Dans un premier temps, Movistar + avait prévu de présenter la quatrième saison de «Skam España» peu de temps après la fin de la troisième, pour montrer la dernière ligne droite du parcours coïncidant avec le Ramadan. Cependant, la pandémie de coronavirus a rendu cela impossible, puisque les enregistrements, comme dans le reste des productions, ont dû être reportés. Cependant, le réseau a une position très claire sur la façon dont il veut montrer ces épisodes.

Amira et Cris, deux des stars de ‘Skam Spain’

Ce sera la première saison ne se produit pas en temps réel et, en outre, l’existence de Covid-19 sera omise. La façon dont il sera compté reviendra dans le temps, comme le montre la bande-annonce dans laquelle Amira s’excuse de ne pas avoir pu raconter les événements à l’époque. Cela a déjà commencé avant la diffusion des clips, et c’est parce que les images téléchargées sur Instagram par les comptes des personnages ont une légende dans laquelle ils indiquent quel jour ledit message a été partagé.

5 Et le reste des filles?

Movistar + a mis en œuvre dans la troisième saison une nouveauté par rapport aux deux précédentes: l’inclusion de clips exclusifs dans les chapitres téléchargés sur la plateforme concernant ce qui a été partagé sur YouTube. Ainsi, les fans ont pu en apprendre davantage sur l’histoire de Viri, qui a finalement été étroitement liée à celle de Nora. À cette occasion, le matériel exclusif concernera les quatre autres filles, ce qui permet à tous d’avoir une clôture pour la fin de la série.

Parmi les questions auxquelles les prochains chapitres devront répondre figurent les relations des quatre filles. Qu’arrivera-t-il à Nora et Alejandro après qu’il aura annoncé son départ? Cris et Joana parviendront-elles à surmonter toutes leurs crises? À quoi ressembleront ces premiers jours de la relation entre Viri et Hugo? Eva et Jorge reviendront-ils? De plus, Viri a enfin pu faire face aux problèmes d’argent de sa famille et Nora a réussi à mettre de côté ses fréquentations avec Miquel, ce sera donc très intéressant. apprenez comment leur vie continue après ces épisodes.

6 La fin d’une étape

Tous les personnages de la quatrième saison de ‘Skam Spain’

Les deux premières saisons de «Skam España» se déroulent en première année de lycée, tandis que les deux dernières sont en deuxième. Beaucoup de parcelles ont eu l’institut comme décor, car il fait partie du quotidien des jeunes femmes. Bien que jusqu’à présent aucune intrigue n’ait été expressément consacrée aux études, Cette saison, ils font face à la dernière ligne droite d’un cours aussi important que Second High School et le redouté EvAU.

Au cours de ces chapitres, les craintes et les incertitudes des protagonistes quant à leur avenir seront révélées, car il reste de moins en moins à arriver au bout. À ce stade, des doutes surgissent quant à savoir s’ils pourront tous réussir le baccalauréat ou ce que chacun finira par étudier. Mais surtout, il y a une grande question présente: une fois les cours terminés, Vont-ils continuer à entretenir cette belle amitié dont ils nous ont enchantés ces deux années?

7 Le voyage de fin d’année

Il y a deux ans, les cinq protagonistes de «Skam Espagne» ont commencé leur amitié sous prétexte de collecter des fonds pour organiser le voyage de fin d’année à Majorque. Avec Viri en tête, la proposition n’a pas eu beaucoup de succès auprès des collègues, entrant dans l’appel seulement Eva, Nora, Cris et Amira, qui ne se considéraient pas comme de l’élite de l’institut. Au cours de ces saisons précédentes, Viri a essayé de déplacer le ciel et la terre pour que le voyage se poursuive et ils ont même organisé une fête dans le troisième lot. Pourront-ils enfin réaliser leur rêve et partir pour la fin de l’année?