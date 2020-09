Exclusif: Amy Seimetz révèle l’adaptation de rêve de Stephen King

Au cours de ses 17 années de travail, Amy Seimetz s’est avérée être une force redoutable devant et derrière la caméra, y compris l’adaptation de 2019 de Stephen King. Sematary pour animaux de compagnie, et en discutant avec la star pour le thriller Les secrets que nous gardons, ComingSoon.net a découvert son projet de rêve dans la bibliographie de King!

En examinant son travail récent dans le cadre de la Extraterrestre franchise et le monde terrifiant de Stephen King et quelle grande baleine blanche du genre horreur elle aimerait aborder ensuite, elle a révélé que plutôt qu’une autre photo de genre, il y a une certaine nouvelle de King qu’elle aimerait donner vie à l’écran.

«Ce n’est pas de l’horreur, mais quand nous faisions Sematary pour animaux de compagnie, Je parlais en fait de la façon dont j’aimerais vraiment faire une nouvelle adaptation de Soutenez-moi avec un groupe de filles préadolescentes », a révélé Seimetz.

Chris Messina (Birds of Prey et l’émancipation fantastique d’une Harley Quinn), Co-star de Seimetz dans le thriller mettant en vedette Noomi Rapace et Joel Kinnaman, a exprimé son enthousiasme à l’idée de voir L’expérience de la petite amie le co-créateur du matériau et a même plaisanté sur sa propre implication dans le projet.

«Si vous faites le film, pourrais-je jouer The Body?» Messine a à moitié plaisanté.

«Absolument, vous pouvez,» Seimetz a ri. «Vous pouvez aussi tenir le micro à perche!»

Le roman de King en 1982 était centré sur un groupe de garçons pré-adolescents en 1960 à Castle Rock, dans le Maine, alors qu’ils s’aventuraient sur les voies ferrées à la périphérie de la région à la recherche du cadavre d’un garçon local disparu. Il a été précédemment adapté dans le film de 1986 Soutenez-moi dirigé par Rob Reiner (La princesse mariée, la misère) et mettait en vedette Wil Wheaton (Star Trek: la nouvelle génération), Rivière Phoenix (Mon propre Idaho privé), Corey Feldman (Les Goonies) et Jerry O’Connell (Star Trek: ponts inférieurs) comme groupe principal de garçons, ainsi que Kiefer Sutherland (Le fugitif) en tant que chef de gang local John «Ace» Merrill.

Ce fut un franc succès au box-office lors de sa sortie, rapportant plus de 52 millions de dollars sur son budget de 4 millions de dollars, et a reçu des critiques élogieuses de la part des critiques et du public, y compris King lui-même, qui l’a qualifié de première traduction réussie d’une de ses œuvres à l’écran, et a remporté une nomination aux Oscars et deux hochements de tête aux Golden Globe.

Les secrets que nous gardons devrait sortir en salles le 16 septembre et VOD et plateformes numériques le 16 octobre!