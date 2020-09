Ils apparaissent en sous-vêtements: Ana Cheri et 2 amis, jouant à Twister | Instagram

Le mannequin américain Ana Cheri a partagé il y a quelques jours curieux Photographies dans lequel vous ne pouviez pas identifier le protagoniste de celui-ci, car il y a la belle Cheri à côté de deux filles tout aussi belles qu’elle, toutes les trois utilisent Iencer1a, et en même temps la promotion d’une vidéo où elles jouaient à Twister.

Ana Cheri a gagné des millions d’abonnés en Instagram En seulement quatre ans, dès son arrivée, il a commencé à gagner en popularité grâce à ses publications en affichant des petits vêtements.

Bien que de nombreuses comparaisons lui aient été faites à plusieurs reprises, ainsi qu’avec le mannequin britannique Demi Rose, comme Joselyn Cano qui a des racines mexicaines mais vit aux États-Unis, en réalité c’est la seule coïncidence parmi les 3 car ils vivent tous dans ce pays.

La popularité des célébrités est telle que leurs propres admirateurs débattent entre qui est le plus audacieux ou le plus voluptueux, même si en réalité chacun d’eux a ses qualités et que tous les corps sont différents, aucune comparaison ne peut être faite, bien que bien sûr c’est presque inévitable.

Quant à la belle Ana Cheri, elle est un peu plus âgée que les modèles qui viennent d’être cités mais elle est tout aussi intense et surtout belle, grâce à l’exercice qu’elle pratique et surtout à son alimentation c’est qu’elle peut paraître si radieuse en chacune d’elle publications.

En plus d’être mannequin, Cheri est aussi une youtubeuse.Dans ses vidéos, elle a un contenu varié, il y a certains types de sections où elle montre à ses abonnés certaines de ses routines d’exercice, du maquillage, de la nourriture et même des séances photo, bien qu’elle n’ait pas des millions d’adeptes en elle. ainsi que sur son Instagram, elle n’arrête pas de partager du contenu.

La dernière vidéo qu’il a partagée remonte à environ deux mois, et la précédente il y a 10 ans, apparemment, la pandémie a un peu compliqué la question de l’enregistrement de vidéos car il est possible qu’auparavant il ait eu l’aide d’une équipe de production qui n’en a peut-être pas aujourd’hui. .

Ses fans seront sûrement ravis de connaître une nouvelle vidéo où il montre quelque chose qui a vécu en quarantaine ou de connaître une autre de ses routines pour garder sa silhouette ou son beau visage toujours radieux.

Ana est aussi une femme d’affaires, grâce au fait qu’elle fait beaucoup d’exercice, elle connaît les tenues de sport, sûrement celle-ci et ses connaissances antérieures l’ont aidée à créer sa propre ligne de vêtements de sport qu’elle a lancée il y a quelques semaines, que l’on peut voir sur son Instagram.

Mes filles, j’ai eu tellement de plaisir à filmer du contenu avec ces deux-là aujourd’hui! Cliquez sur ce lien dans ma bio pour voir notre jeu Lingerie Twister en direct! Devinez qui a remporté les 3 manches », a écrit Ana Cheri dans son message.

Si vous voulez voir la photo de Cheri et de sa compagnie, n’hésitez pas à cliquer sur le LIEN suivant, afin que vous puissiez profiter de voir ces beautés pendant qu’elles posent pour vous.

La mannequin américaine de l’État de Californie est une femme assez coquette et elle le sait elle-même pour cette raison qu’elle en profite pour ravir ses followers avec ses photographies parfois risquées.

De plus, dans chacune de ses photos ou vidéos, ses fans sont responsables de répéter à quel point ils l’aiment et à quel point elle est belle.

Dans certaines des vidéos de sa chaîne, vous pouvez trouver des tutoriels pour apprendre à se maquiller ou simplement apprendre à poser pour certaines séances photo, tout le monde ne révèle pas ses astuces!

Le mannequin a récemment lancé ses OnlyFans, faisant une forte promotion avec une vidéo très marquante, la femme de 33 ans ne s’arrête pas, et elle ne le fera sûrement pas avant quelques années de plus.

Lisez aussi: En vidéo, Ana Cheri est complètement mouillée en portant un corps blanc