À l’occasion du 40e anniversaire de Kareena Kapoor Khan aujourd’hui, Ananya Panday écrit un doux message pour l’actrice de Jab We Met.

Écrit par



Ranpreet Kaur



21 septembre 2020 19:23 Ananya Panday envoie ses voeux d'anniversaire à Kareena Kapoor Khan, la préférée de tous

Kareena Kapoor Khan a 40 ans aujourd’hui et l’actrice l’a tué pour son grand jour. La journée spéciale de la star a commencé par des célébrations de minuit avec sa famille et ses amis et les médias sociaux ont été inondés de souhaits d’anniversaire pour l’actrice polyvalente. Après tout, au cours de son voyage de deux décennies, l’actrice a attiré un grand nombre de fans. Fait intéressant , plusieurs célébrités de Bollywood ont également adressé leurs meilleurs vœux à Kareena sur les réseaux sociaux.Au milieu de cela, Ananya Panday l’a également emmenée sur Instagram pour annoncer son amour à l’actrice Veere Di Wedding.

L’actrice de Student of The Year 2 a partagé une belle photo avec Kareena dans laquelle les deux gagnaient des cœurs avec leur apparence ethnique. Alors qu’Ananya portait une tenue de couleur vert clair, Kareena arborait un avatar desi complet dans sa tenue de couleur sarcelle et complétait son look avec sindoor. Dans la légende, la jeune starlette a fait référence au dialogue ‘Mai Apni Favorite Hoon’ de Bebo de Jab We Met et a écrit: «Joyeux anniversaire à tous les favoris, en particulier le mien et surtout le sien.»

Jetez un œil au souhait d’anniversaire d’Ananya Panday pour Kareena Kapoor Khan.

À partir de maintenant, Kareena attend son deuxième enfant avec Saif Ali Khan et l’actrice profite de chaque instant de sa grossesse. En parlant du travail, la future maman sera vue dans la star d’Aamir Khan, Laal Singh Chaddha, suivie du drame de la période multi-stars de Karan Johar, Takht.

