Andrea Legarreta révèle où elle pense avoir contracté le virus

Le célèbre animateur de l’émission du matin « Hoy », Andrea Legarreta, a avoué à l’animateur Alán Tacher où elle était où pense qu’il pourrait Contrat il virus, car il avait pris tout le soin nécessaire.

C’est le 31 août que l’animatrice Galilea Montijo a annoncé lors de l’émission de « Hoy » que son partenaire Andrea Legarreta avait été testé positif pour C0vid et serait absent pendant quelques semaines de l’émission afin de se remettre.

Récemment, Alán Tacher, qui est un ami proche avec Andrea, a révélé l’endroit où elle pensait être infectée et a rapporté qu’elle avait eu une conversation avec Andrea après avoir appris qu’elle avait été testée positive.

J’ai parlé avec Andrea hier, elle a pris soin de moi et de ma famille pendant notre processus, et elle m’a envoyé des messages d’affection, de compréhension, d’amour et nous avons parlé au téléphone hier, j’ai parlé avec elle et elle m’a dit qu’elle était calme , ce qui fait du bien », a déclaré Tacher.