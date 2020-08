Mexico – Le technicien américain, Miguel Herrera, a signalé qu’Andrés Ibargüen était infecté par Covid-19 et que, par conséquent, il ne pouvait pas être pris en compte.

De plus, le footballeur sort d’une reprise, même s’il est convaincu qu’il sera bientôt de retour en équipe première.

« C’est arrivé le week-end dernier, avant qu’il ne soit blessé et maintenant cela s’est réuni », a déclaré Herrera lors d’une conférence de presse.

Malgré les absences, « Piojo » a déclaré qu’ils doivent donner des résultats positifs et ils espèrent le faire ce week-end lorsque les Eagles affronteront l’Atlético San Luis.

«Ici en Amérique c’est exigé, deux défaites sont des feux jaunes, il faut être vigilant, je m’en fiche. Je travaille pour inverser cette situation pour nous maintenir dans la zone de classement ».

Pour l’engagement du week-end, América jouera avec Memo Ochoa; Jorge Sánchez; Ramón Juárez, Emanuel Aguilera, Sebastián Cáceres, Alonso Escoboza.

De plus, Rubén González, Richard Sánchez et Sebastián Córdova seront sur le terrain; Henry Martín et Federico Viñas.

Gio sera bientôt de retour avec l’Amérique



D’autre part, Herrera a révélé que depuis que Giovani dos Santos a été gravement blessé lors d’un tacle contre Antonio Briseño lors d’un match contre Chivas, le footballeur n’a pas récupéré à cent pour cent.

« Giovani doit élever le niveau qu’il était avant, avant le match contre Chivas. »

« La blessure n’était pas de sa responsabilité, ce n’était pas de sa faute et c’est ce coup qui l’a empêché de se remettre. »

« A cause de cette blessure à la cuisse viennent de petites larmes et d’autres choses, mais nous continuons à l’exiger. »

« Beaucoup disent que nous avons eu tort en Amérique de l’amener, et nous ne nous sommes pas trompés, le processus a été bon, et ce que je dis n’arrive pas à travers les gens et ce que disent les médias. »

«Gio va revenir et aller sur le banc. Nous l’exigeons et nous voulons qu’elle soit 100 », a-t-il déclaré.

