En 2002, juste un an après le début de la franchise Fast and Furious, Spider-Man allait frapper le théâtre et porter le genre de super-héros à un nouveau niveau. Au fil des ans, nous avons vu le MCU et le DCEU hausser la barre, et les films de super-héros sont tout simplement à un autre niveau ces jours-ci. Non seulement cela, mais il y a maintenant 3 acteurs différents de Spider-Man en direct pour décorer le grand écran.

Pour beaucoup, Andrew Garfield est considéré comme le seul acteur de Spider-Man qui n’a pas répondu aux attentes. Il y avait de nombreuses raisons pour lesquelles les choses n’ont finalement pas fonctionné pour Garfield, et avec le temps, les gens continueront de se concentrer sur les versions de Tobey Maguire et Tom Holland.

Alors, Andrew Garfield est-il le pire Spider-Man? Regardons les preuves!

Ses films n’ont jamais franchi la barre des 800 millions de dollars

Quand il s’agit de faire des films de super-héros, le nom du jeu est de transporter une grosse somme d’argent au box-office, et malheureusement pour Andrew Garfield, son itération de Spider-Man est la seule à ne jamais franchir la barre des 800 millions de dollars.

Un rapide coup d’œil à The-Numbers montrera que les recettes de Garfield au box-office n’étaient pas aussi impressionnantes que celles de Tobey Maguire ou Tom Holland.

Fait intéressant, des trois acteurs qui ont interprété Spider-Man dans un film d’action réelle, Tom Holland est le seul à franchir la barre du milliard de dollars avec le film Spider-Man: loin de chez soi. Pour être honnête, la version néerlandaise de Spider-Man se trouve dans l’univers cinématographique Marvel, et ce film est sorti dans la foulée de Avengers: Fin de partie.

Néanmoins, il y a une baisse notable en regardant les recettes au box-office de l’époque d’Andrew Garfield en tant que webslinger. Certains soulignent rapidement le fait que la version de Spider-Man de Tobey Maguire avait des recettes plus petites que celles de Tom Holland, mais il est également important de prendre en compte la période de temps pendant laquelle les films de Maguire sont sortis.

Même s’il est facile de voir que les films Spider-Man d’Andrew Garfield ont connu un succès financier, ils n’ont toujours pas réussi à atteindre les attentes élevées qui leur avaient été placées. Il s’avère qu’il existe un autre élément de preuve flagrant qui indique que sa version de Spider-Man est la moins préférée.

Il est le seul sans trilogie

À ce stade, il y a eu une tonne de films Spider-Man différents sur grand écran, et le fait qu’Andrew Garfield soit le seul à ne pas avoir obtenu une trilogie des trois principaux acteurs de Spider-Man est une pièce assez énorme de preuves.

Les gens peuvent dire ce qu’ils veulent sur la terrible histoire de Spider-Man 3 de Tobey Maguire, mais à la fin de la journée, Tobey a joué une version incroyable de Spider-Man qui était suffisamment talentueuse et réussie pour justifier une trilogie entière construite autour de sa version de le personnage.

Maintenant, certaines personnes souligneront rapidement le fait qu’il n’y a eu que deux sorties officielles de Spider-Man dans l’univers cinématographique Marvel, mais ceux qui ont suivi les nouvelles de MCU savent qu’il y aura un troisième film dans la prochaine phase de le MCU. Cela signifie que Tom Holland, tout comme son prédécesseur Tobey Maguire, atteindra officiellement le statut de trilogie avec Spider-Man.

Malheureusement, ce que cela signifie pour Andrew Garfield, c’est qu’il est le seul acteur de Spider-Man en direct qui n’a pas eu la chance d’avoir une trilogie sur grand écran. Bien que nous soyons sûrs qu’il aurait pu y avoir des choses intéressantes en préparation chez Sony pour une troisième photo, à la fin de la journée, ils ont choisi d’arrêter les choses et d’emprunter une voie différente.

Pour la plupart des fans, le débat entre Tobey Maguire et Tom Holland est un débat qui durera un certain temps, mais la version du personnage de Garfield semble être un peu une réflexion après coup. Même l’acteur lui-même a exprimé son mécontentement à l’égard de ces films.

Comment Garfield se sent à propos de ses films Spidey

Assumer un rôle de super-héros sur grand écran comporte une tonne de responsabilités, et malgré ses meilleurs efforts, Andrew Garfield n’a pas été en mesure d’élever les films Amazing Spider-Man au niveau que les fans espéraient.

Pour être juste envers Garfield, cela aurait été une tâche difficile pour n’importe quel acteur, et ses deux films ont eu un certain nombre de fans reconnaissants.

Dans une interview, Garfield parlait de son temps à jouer à Spider-Man, en disant: «Je n’ai jamais senti que j’étais capable d’en faire assez. Et je n’ai pas pu sauver ces films … même si je n’ai pas dormi. [laughs] Et je voulais… ne pas dire que je devais sauver ces films, mais je ne pouvais pas les rendre aussi profonds, émouvants et… vivifiants que je pourrais jamais rêver.

On dirait bien que Garfield lui-même est en panne sur ces images. Dans le grand schéma des choses, sa version de Spidey n’est tout simplement pas aussi mémorable que celle de Maguire ou de Holland.

