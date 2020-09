Anitta Elle fait partie de ces filles qui ont toujours de quoi parler, cette fois, elle n’a pas fait exception, eh bien, elle était très impliquée avec lui footballeur Neymar, qui a également été touché par la controverse ces derniers temps.

La brésilienne nous laisse toujours sans voix avec chacune de ses publications passionnées, où elle montre qu’elle n’est pas du tout timide.

D’un autre côté, Neymar Bien qu’il ne soit pas un chanteur bien connu, c’est un footballeur qui a été très impliqué dans la controverse en raison d’une récente vidéo où il a été vu très heureux chanter à pleins poumons l’une des chansons les plus récentes et les plus populaires de Maluma, intitulé «Hawaii».

Neymar a été accusé de vouloir «critiquer» MalumaAlors, rappelons-nous que l’interprète de « Hawaï » était dans une relation amoureuse avec le beau mannequin Natalia BarulichCependant, maintenant, elle est la partenaire du footballeur.

Quand Maluma a évoqué son thème, beaucoup ont immédiatement catalogué la chanson comme un indice Natalia et mystérieusement quand Neymar Il a pris la vidéo où il a chanté ce thème, Maluma a annulé son compte Instagram personnel.

Maintenant qui a été impliqué avec Neymar elle n’est rien de moins que la belle chanteuse et danseuse AnittaEh bien, elle l’a même tagué dans un post Instagram, cependant, les critiques étaient très bonnes et positives, car ces deux personnages bien connus se sont réunis pour une bonne cause.