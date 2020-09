Habitué à être regardé de haut en bas, cette fois n’a pas fait exception Anitta, la Brésilienne a apprécié son rôle en tant que l’une des artistes ayant le plus grand revirement de cette année 2020 et sa musique parcourt les coins de la planète.

Décrite comme la «Barbie Malibu», l’artiste a posé pour ses fidèles sur les réseaux sociaux et fait sortir son fidèle compagnon à la maison, son chien espiègle Plinio! Le chien a l’honneur d’avoir Anitta en tant que Community Manager de son compte «Canino Boss» sur Twitter et Instagram.

Qui dirait? Dans le meilleur style de marketing canin, l’interprète de ‘Vai Malandra’ profite de sa renommée pour une bonne cause de trouver des foyers pour des centaines de chats, chiens, et un autre adepte voudrait être la mascotte du Brésilien qui « est sur » plus que d’habitude avec votre publication récente.

À l’ombre des palmiers Anitta Elle a posé et reflété sa silhouette jadis puissante de «funkeira» et a pris un bain de soleil allongé sur le meuble, avec un look tout aussi proéminent que ses courbes, tout était marqué! Le chanteur est sans aucun doute le phénomène du Brésil.

Plinio, de la race Podenco Canario, peut se vanter d’avoir parcouru différentes étapes avec sa mère, représentante du genre urbain en Amérique latine, avec assez d’argent pour lui donner tous les goûts et le confort qu’un chien peut avoir.

«La bombe brésilienne» est déjà un phénomène impossible à arrêter, avec sa récente incursion dans le monde de Facebook Gamer grâce à sa participation au jeu «Free Fire». Compte tenu de cela, Plinio imagine «si ça pouvait être l’animal de compagnie de maman Anitta dans ‘Free Fire’ aussi? Ça serait génial! »