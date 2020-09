Maman: Anna Faris quittera la sitcom de CBS après sept saisons

Selon TVLine, Film d’horeur L’ancienne Anna Faris ne reprendra officiellement pas son rôle principal de Christy Plunkett dans la huitième saison de la populaire sitcom de CBS Maman après avoir joué aux côtés de la lauréate d’un Oscar Allison Janney pendant sept saisons de 2013 à 2020. Sa sortie surprenante survient un an après que la série avait marqué ses septième et huitième renouvellements de saison avec la saison 7 diffusant son dernier épisode le 16 avril 2020.

«Depuis la création de Mom, Anna a été le premier et le seul choix pour le rôle de Christy,» WBTV, CBS et Chuck Lorre Prods. m’a dit. «Nous sommes très fiers des histoires que nous avons pu raconter au cours des sept années d’Anna avec nous. Nous souhaitons à Anna tout le meilleur et nous la remercions pour sa belle représentation.

En outre, Warner Bros.TV a également confirmé que son rôle ne serait pas refondu, mais que les absences de son personnage seront corrigées dans la saison 8, qui devrait commencer sa production le 18 septembre.

«Les sept dernières années passées sur Mom ont été parmi les plus enrichissantes et les plus gratifiantes de ma carrière,» Farris a déclaré dans un communiqué. «Je suis très reconnaissant à Chuck, aux scénaristes et à mes formidables compagnons de casting pour avoir créé une expérience de travail vraiment merveilleuse. Alors que mon parcours en tant que Christy est arrivé à sa fin, me permettant de saisir de nouvelles opportunités, je regarderai la saison prochaine et j’encouragerai ma famille télévisuelle. «

Maman se concentre sur le duo mère-fille dysfonctionnel de Christy et Bonnie Plunkett alors qu’ils font de leur mieux pour se reconnecter et réparer leur vie après des années de lutte contre la dépendance qui les ont obligés à se séparer pendant tant d’années. Depuis ses débuts, il a reçu des critiques positives et des notes élevées, louant en particulier l’émission pour avoir abordé des problèmes tels que l’alcoolisme, la toxicomanie, la violence domestique, etc.

La série a été créée par Chuck Lorre, Eddie Gorodetsky et Gemma Baker. Il met également en vedette Allison Janney, Sadie Calvano, Nate Corddry, Matt Jones, French Stewart, Spencer Daniels, Blake Garrett Rosenthal, Mimi Kennedy, Jaime Pressly, Beth Hall, William Fichtner et Kristen Johnston. Pour sa performance en tant que Bonnie, Janney a remporté 2 Emmy Awards sur cinq nominations pour Meilleure actrice de soutien.