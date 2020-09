Monica: Anna Paquin, Trace Lysette et plus seront à l’affiche d’un nouveau film dramatique

Selon Deadline, la lauréate d’un Oscar Anna Paquin (Le piano) et Transparent Alun Trace Lysette a signé avec les nominés aux Oscars Patricia Clarkson (Morceaux d’avril, Objets tranchants) et Adriana Barraza (Babel) jouera dans le prochain film dramatique du réalisateur italien Andrea Pallaoro intitulé Monica. La production devrait commencer plus tard cette année.

Monica est décrit comme un film dramatique familial qui explorera les thèmes de l’abandon, du vieillissement, de l’acceptation et de la rédemption. Il suivra l’histoire d’une femme transgenre (Lysette) qui se retrouve à rentrer chez elle dans le Midwest pour s’occuper de sa mère mourante (Clarkson).

CONNEXES: Le brutaliste: Vanessa Kirby, Sebastian Stan et plus seront la vedette dans un nouveau film dramatique d’immigrants

«Andrea et l’équipe ont une capacité indéniable à donner vie à des histoires privées et intimes de manière à la fois viscérale et visuellement brillante. Dans cet esprit, nous sommes très heureux de présenter Monica sur le marché mondial ». Brian O’Shea de The Exchange a déclaré dans un communiqué.

Le film sera réalisé par Andrea Pallaora, qui a co-écrit le scénario avec Orlando Tirado. Il sera produit par Christina Dow, Eleonora Granata, Marina Marzotto, Gina Resnick, Christina Sibul et la productrice lauréate des BAFTA Karen Tenkhoff. La Bourse gère actuellement les ventes internationales du film.

(Photo par Gregg DeGuire / FilmMagic & Frazer Harrison / .)