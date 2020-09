Allez-vous écouter certains des panneaux virtuels du New York Comic Con?

Comme DC FanDome et San Diego Comic-Con, le New York Comic Con de cette année est passé à une convention virtuelle et la première vague de panels a été annoncée.

Alors que le monde du divertissement tente toujours de se frayer un chemin à travers la pandémie actuelle, un autre comic con est passé à la création de panneaux virtuels au lieu d’un événement en direct. Le New York Comic Con, qui se déroulera du 8 au 11 octobre, a révélé la première vague de panneaux virtuels que les fans pourront écouter. L’événement s’est associé à MCM Comic Con pour créer le Metaverse, qui diffusera des panneaux sur YouTube que les fans pourront regarder gratuitement.

Les panels nouvellement annoncés devraient exciter les fans d’un certain nombre de genres, mais l’accent est évidemment mis sur les propriétés de la bande dessinée comme Hulu’s Helstrom et The CW’s Stargirl. Il y aura également un premier aperçu de la série animée pour adultes, M.O.D.O.K. de Marvel, mettant en vedette le méchant à grosse tête dans la chaise flottante. Il y a même un panel LOST qui comprendra une session de questions-réponses avec Damon Lindelof et Carlton Cuse. AMC The Walking Dead et Fear The Walking Dead seront également présents au New York Comic Con. Jetez un œil à la liste complète ci-dessous.

Soyez chauffé avec le casting et le créateur de Hulu’s Helstrom

Il va y avoir un enfer de réunion de famille Helstrom et vous êtes tous invités! Rejoignez le casting et le créateur de la prochaine série d’horreur de Hulu, Helstrom, alors qu’ils discutent de ce qui a permis de donner vie à cette bande dessinée tordue et de répondre aux questions brûlantes des fans. Les 10 épisodes de Helstrom en première le vendredi 16 octobre sur Hulu.

Conversation et aperçu des coulisses de la nouvelle série d’horreur Monsterland de Hulu

Vous ne pouvez pas échapper à ce qui vit à l’intérieur! Découvrez les monstres et décompressez les contes stimulants qui donnent vie à la nouvelle série de Hulu, Monsterland, basée sur la collection d’histoires courtes de «North American Lake Monsters» de Nathan Ballingrud. Rejoignez les membres de la distribution et la créatrice / showrunner Mary Laws alors qu’ils plongent dans les cauchemars et partagez un aperçu de ce qui s’est passé dans les coulisses. Les 8 épisodes de Monsterland en première le vendredi 2 octobre sur Hulu.

Distribution de M.O.D.O.K. de Marvel Révèle un premier aperçu de la nouvelle série animée de Hulu

Premier regard sur M.O.D.O.K. de Hulu & Marvel Le supervillain égoïste à grosse tête préféré de tous arrive à Hulu! Obtenez un premier aperçu exclusif de la prochaine série animée pour adultes, M.O.D.O.K. de Marvel, écoutez les créateurs Patton Oswalt et Jordan Blum et rencontrez notre groupe hilarant de personnages interprétés par Aimee Garcia, Ben Schwartz et Melissa Fumero. M.O.D.O.K. de Marvel arrive bientôt à Hulu.

Des cauchemars de Clive Barker | Une conversation avec le casting de BOOKS OF BLOOD de Hulu

Entrez dans un territoire inconnu et interdit, rejoignez la distribution et le créateur du prochain film de Hulu, BOOKS OF BLOOD, pour une conversation autour du film. Basé sur l’anthologie d’horreur acclamée de Clive Barker, le film emmènera le public dans un voyage à travers trois histoires étranges enchevêtrées dans l’espace et le temps.

Il est temps pour AN-I-MAN-IACS! Panneau Voice Cast & Producer

Les frères Warner, Yakko et Wakko, et la sœur Warner Dot rentrent chez eux au château d’eau Warner Bros. Mais d’abord, ils font un arrêt rapide au NY Comic Con pour donner aux fans un premier aperçu exclusif de leur toute nouvelle série à venir à Hulu. Rejoignez le producteur exécutif Wellesley Wild, le co-producteur exécutif Gabe Swarr et les membres de la distribution vocale Rob Paulsen, Tress MacNeille, Jess Harnell et Maurice LaMarche pour un panel animé qui sera très certainement loufoque au maximum. Animaniacs est produit par Amblin Television en association avec Warner Bros.Animation et fait sa première sur Hulu le vendredi 20 novembre.

Metaverse présente: Questions-réponses des fans pour l’anniversaire de «Lost» avec Damon Lindelof et Carlton Cuse

Rejoignez les showrunners de la série télévisée à succès pour cet événement unique et spécial où ils répondent aux questions brûlantes des fans, animé par Josh Horowitz! Assurez-vous de soumettre le vôtre en utilisant le hashtag #lostinthemetaverse.

Archer Cast Trivia Showdown (FXX)

Archer Cast Trivia Showdown (FXX) – Archer, la série comique animée primée de FX Networks sur le plus grand espion du monde et ses cohortes, revient au NYCC pour l’ultime bataille royale de trivia à l’occasion de la 11e saison pleine d’action de l’émission, dont la première est mercredi , 16 septembre à 22 h HE / PT sur FXX. Jouez avec les stars de la série H.Jon Benjamin, Aisha Tyler, Judy Greer, Chris Parnell, Amber Nash et Lucky Yates alors qu’ils exploitent leurs souvenirs et testent leurs connaissances pour cette incursion à ne pas manquer dans le trivia daaaanger zoooone, hébergé par le producteur exécutif Casey Willis. Et n’oubliez pas de suivre toutes les saisons d’Archer, disponible en streaming via FX sur Hulu.

Questions et réponses sur ce que nous faisons dans l’ombre (FX)

What We Do in the Shadows (FX) Q&R – Fraîchement sorti de ses huit (8!) Nominations aux Emmy®, What We Do in the Shadows revient au New York Comic Con pour une discussion EN DIRECT avec les acteurs et les producteurs. Venez avec vos questions brûlantes sur les vampires, les tueurs, les fantômes, les nécromanciens et… Jackie Daytona! Nommée «la comédie la plus drôle de la télévision» par Rolling Stone, What We Do in the Shadows est un regard de style documentaire sur la vie quotidienne (ou plutôt nocturne) de quatre vampires qui «vivent» ensemble depuis des centaines d’années. Les stars de la série Matt Berry, Kayvan Novak, Natasia Demetriou, Harvey Guillén, Mark Proksch et l’équipe créative se joindront à la conversation. Les saisons 1 et 2 sont maintenant disponibles sur FX sur Hulu. BAAAAT!

Pleins feux sur Doctor Who avec les stars Jodie Whittaker et Mandip Gill | BBC AMÉRIQUE

BBC AMERICA, en partenariat avec HBO Max, met en lumière Doctor Who et le retour de la série à New York Comic Con avec le docteur elle-même, Jodie Whittaker, et sa compagne Yaz, interprétée par Mandip Gill. Avec la modératrice Melanie McFarland, critique de télévision pour Salon.com, ils reviendront sur leurs deux dernières saisons épiques dans le TARDIS, qui ont été remplies de rebondissements choquants, de virages et de surprises, et discuteront de leurs moments préférés à ce jour. Les deux stars reviennent dans le très attendu Doctor Who Festive Special de BBC AMERICA, «Revolution of the Daleks», qui sera présenté en première cette saison des fêtes. Doctor Who est une coproduction de BBC AMERICA avec BBC Studios. Aux États-Unis, Doctor Who est diffusé exclusivement sur BBC AMERICA avec les saisons passées disponibles en streaming exclusivement sur HBO Max.

La montre: un premier aperçu de la nouvelle série de BBC AMERICA

Plongez dans le monde fantastique et palpitant de la nouvelle série The Watch de BBC AMERICA, avec une discussion avec les acteurs et les producteurs exécutifs, des invités spéciaux et un premier aperçu de la série. The Watch suit un groupe improbable de marginaux, The City Watch, qui sont obligés de trouver le courage de sauver le monde, se surprenant même eux-mêmes dans le processus. La série comique mais passionnante oppose les trolls, les loups-garous, les sorciers et autres héros improbables à un complot diabolique visant à ressusciter un grand dragon qui conduirait à la destruction de la vie telle qu’ils la connaissent. Modératrice – actrice Yvette Nicole Brown (Communauté) – rejoint les panélistes et les stars de la série Richard Dormer (Game of Thrones), Lara Rossi (I May Destroy You), Adam Hugill (1917), Jo Eaton-Kent (Don’t Forget the Driver) et Marama Corlett (Blood Drive), avec les producteurs exécutifs Simon Allen (The Musketeers) et Richard Stokes (Broadchurch).

AMC’s The Walking Dead

The Walking Dead présentera un panel lors de l’épisode 1016 du NYCC, «A Certain Doom», qui sera diffusé en tant qu’épisode autonome le dimanche 4 octobre à 21 h HE / 8 h.

Dans The Walking Dead, «A Certain Doom», la bêta s’engage dans la bataille finale de la guerre des Whisperer.

AMC’s Fear The Walking Dead

Fear the Walking Dead présentera un panel pour la sixième saison à venir de la série, dont la première le dimanche 11 octobre à 21 h HE / 8 h.

La sixième saison de Fear the Walking Dead explore ce qu’est devenue la famille improbable une fois unie par une mission pour aider ceux qui en ont besoin. Après avoir été déchiré par Virginia (Colby Minifie) et ses pionniers, le groupe est maintenant dispersé dans ses vastes colonies. Le dernier message de Morgan (Lennie James) à la fin de la saison cinq implorait le groupe de « Live » et cette saison, nous verrons ce que cela signifie pour chacun d’eux. Certains trouveront la stabilité et l’opportunité au sein des communautés de Virginie intrigantes, certains sombreront dans l’obscurité, tandis que d’autres lutteront contre ce qui leur a été imposé. La vie derrière les murs de Virginie testera chacun d’entre eux de différentes manières, les forçant à définir qui ils sont dans ce nouveau monde.

AMC’s The Walking Dead: World Beyond

The Walking Dead: World Beyond revient à NYCC en tant que troisième série de The Walking Dead Universe à succès. La série devrait sortir le dimanche 4 octobre à 22 h HE / 9 h

The Walking Dead: World Beyond plonge dans une nouvelle mythologie et histoire qui suit la première génération élevée dans une civilisation survivante du monde post-apocalyptique. Deux sœurs et deux amies quittent un lieu de sécurité et de confort pour braver des dangers, connus et inconnus, vivants et morts-vivants dans une quête importante. Poursuivis par ceux qui souhaitent les protéger et ceux qui souhaitent leur faire du mal, une histoire de croissance et de transformation se déroule sur un terrain dangereux, défiant tout ce qu’ils savent sur le monde, eux-mêmes et les uns sur les autres. Certains deviendront des héros. Certains deviendront des méchants. Mais tous trouveront les vérités qu’ils recherchent.

Détails de la distribution de Starz’s American Gods Tease Saison 3

AMERICAN GODS – #GodSquad êtes-vous prêt pour une intervention divine? Diffusez avec vos dieux préférés alors qu’ils se rendent à Lakeside et discutez de toutes les choses de la saison 3 de la série originale à succès STARZ «American Gods». Suite à sa découverte la saison dernière que M. Wednesday est son père, Shadow tente de se détacher et de s’affirmer comme son propre homme. Alors qu’il s’installe dans la vie à Lakeside, il découvre un sombre secret tout en explorant les questions de sa propre divinité. Guidé dans ce voyage spirituel par les dieux de ses ancêtres noirs, les Orishas, ​​Shadow doit décider exactement qui il est – un dieu en quête de vénération ou un homme au service du «nous».

The Sound of «The Sandman» avec Neil Gaiman and Friends – présenté par Audible et DC

Pour célébrer la toute première adaptation audio de «The Sandman» – basée sur la série de romans graphiques à succès de DC qui a réécrit toutes les règles – Audible réunira le maître conteur Neil Gaiman, l’auteur auditif Dirk Maggs et d’autres invités spéciaux pour révéler le processus créatif derrière cette production audio révolutionnaire. Les panélistes discuteront de la façon dont le matériel source, y compris les notes détaillées pour les illustrateurs dans les manuscrits originaux de Gaiman, a été minutieusement retiré de la page et mis en œuvre dans une expérience d’écoute totalement immersive mettant en vedette un casting de 68 membres étoiles dirigé par James McAvoy. , paysage sonore cinématographique et musique originale.

DC’s Stargirl Cast & Producer Panel

Le créateur / producteur exécutif de DC Stargirl, Geoff Johns, rejoint les stars de la série Brec Bassinger (Bella & the Bulldogs, All Night), Yvette Monreal (Rambo: Last Blood, Faking It), Anjelika Washington (Tall Girl, Girl’s Room), Cameron Gellman (Heathers) , et Meg DeLacy (The Fosters), alors qu’ils revivent les moments les plus épiques de la première saison. Rejoignez vos résidents de Blue Valley préférés pour partager des histoires en coulisses et découvrir ce qui est à venir pour la saison 2. Stargirl: The Complete First Season de DC est actuellement disponible en version numérique, Blu-ray, DVD et maintenant en streaming sur L’application CW.

Le panneau NANCY DREW de CW avec les acteurs et les producteurs

NANCY DREW stars Kennedy McMann (Nancy Drew), Scott Wolf (Carson Drew), Alex Saxon (Ace), Leah Lewis (George Fan), Maddison Jaizani (Bess Marvin), Tunji Kasim (Ned «Nick» Nickerson) et Riley Smith ( Ryan Hudson), sera rejoint par le créateur / producteur exécutif Noga Landau et la showrunner / productrice exécutive Melinda Hsu Taylor pour discuter du drame à succès de The CW.

Entretiens exclusifs avec les créateurs de Steven Universe – La fin d’une ère

Rejoignez la créatrice de la série Steven Universe Rebecca Sugar et l’auteur Chris McDonnell alors qu’ils discutent de Steven Universe: End of an Era (Abrams Books), le nouveau livre d’art qui présente de l’art conceptuel, des storyboards, des peintures de fond et des interviews exclusives sur l’un des plus progressistes, série animée imaginative et bien-aimée de notre temps. Rejoint par Kat Morris (scénariste, superviseur du storyboard, directeur superviseur) et Alonso Ramirez Ramos (producteur, réalisateur de Steven Universe Future), le panel explorera le processus de création de la saison quatre à travers Steven Universe Future, ainsi que l’incroyable héritage de la série. Animé par le journaliste Charles Pulliam-Moore (io9 / Gizmodo).

Le parrain du jeu – Une conversation exclusive avec Sid Meier

Rejoignez-nous pour une discussion exclusive avec l’un des changeurs de jeu les plus influents de l’industrie. Pendant des années, les jeux vidéo ont été considérés comme une autre forme de divertissement insensé, dépourvu de sens et entièrement mécanique. Aujourd’hui, les jeux vidéo sont des produits culturels importants et une forme d’art reconnue en raison des contributions des géants du jeu vidéo. Regardez comme Sid Meier, le concepteur de jeux et développeur derrière la série Civilization, discute des histoires de son jeu vidéo pionnier dans un aperçu de la sortie de son prochain livre.

SID MEIER’S MEMOIR !: A Life in Computer Games (W. W. Norton & Company) emmène les fans à travers la vie et l’héritage de l’une des forces créatives les plus influentes de l’histoire du jeu vidéo. Le mémoire plongera dans les défis auxquels il a été confronté et comment il a influencé le genre de jeu de stratégie que nous connaissons aujourd’hui. Dans le cadre du Metaverse de New York Comic Con, Sid Meier sera également rejoint dans une conversation par Soren Johnson (concepteur principal, Civilization IV), alors qu’ils se remémorent les joies de la création, l’excitation de l’expansion des possibilités et le cœur même de la lecture vidéo. jeux – et d’être humain.

Donjons & Dragons et cuisine!

Les auteurs du nouveau livre de cuisine officiel de D&D, Heroes ’Feast, expliquent comment ils ont développé des recettes et une trame de fond culinaire à partir des différents royaumes du RPG fantastique. Rejoignez Michael Witwer, Kyle Newman et Jon Peterson alors qu’ils parlent de leur processus et partagent certains des plats présentés dans le nouveau livre.

Éditions Lucasfilm | Histoires d’une galaxie lointaine, très lointaine

Rejoignez certains des plus grands et meilleurs auteurs de Star Wars alors qu’ils parlent de certains de leurs nouveaux projets passionnants se déroulant dans une galaxie lointaine, très lointaine. Avec Daniel José Older, Preetei Chhibber, Phil Szostak, Katie Cook, Zoraida Cordova et Amy Ratcliffe. Animé par Kristin Baver, animatrice de This Week In Star Wars.

Valiant Heads à Hollywood

Avant que le film HARBINGER de Paramount n’atteigne le grand écran en 2021, apprenez tout sur la prochaine bande dessinée de Valiant Entertainment [CLASSIFIED] et soyez témoin de cette nouvelle version audacieuse de la franchise classique. De plus, des révélations exclusives de NINJAK, BLOODSHOT, X-O MANOWAR, RAI et plus encore!

Animé par Tiffany du ComicPOP de YouTube, rejoignez les écrivains [CLASSIFIED], [CLASSIFIED], Jeff Parker, Dennis «Hopeless» Hallum et les rédacteurs en chef Heather Antos et Lysa Hawkins pour un regard exclusif sur l’avenir de Valiant Universe et ses nouvelles bandes dessinées incontournables.

Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D .: Seven Seasons of Amazing Gear & Gadgets avec Prop Master, Scott Bauer et aperçu des enchères en direct

Prop Store apporte plus de 500 lots d’accessoires et de costumes originaux des sept saisons de Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. à une vente aux enchères en ligne du 8 octobre au 10 novembre (rendez-vous sur Propstore.com/Marvel pour plus d’informations). Rejoignez la série Prop Master, Scott Bauer, alors qu’il parle de ses expériences de travail sur la plus longue série télévisée de Marvel Television et qu’il révèle les histoires derrière certaines de ses pièces préférées lors de la vente aux enchères.

