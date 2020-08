Les MTV Music Video Awards 2020 sont enfin arrivés!

Diffusés en direct, à distance, de toute la ville de New York le dimanche 30 août à 20 h HE, les VMA 2020 présenteront des performances des plus grandes stars de la musique, qui se dérouleront dans divers lieux sociaux éloignés de Manhattan, du Queens, du Bronx et de Staten Island. .

Lady Gaga et Ariana Grande, qui interpréteront leur collaboration à succès “Rain on Me”, mèneront les nominations de cette année avec neuf hochements de tête chacune, tandis que Billie Eilish et The Weeknd sont respectivement nominées dans six catégories.

Consultez la liste complète des gagnants des MTV VMA 2020 tels qu’ils sont annoncés ci-dessous.

VIDÉO DE L’ANNÉE

Billie Eilish – «tout ce que je voulais»

Eminem ft. Juice WRLD – «Godzilla»

Future ft. Drake – «Life Is Good»

Lady Gaga avec Ariana Grande – «Rain On Me»

Taylor Swift – «L’homme»

The Weeknd – «Blinding Lights»

ARTISTE DE L’ANNÉE

DaBaby

Justin Bieber

Lady Gaga

Megan Thee étalon

Post Malone

Le weekend

CHANSON DE L’ANNÉE

Billie Eilish – «tout ce que je voulais»

Doja Cat – «Dis-le»

Lady Gaga avec Ariana Grande – «Rain On Me»

Megan Thee Stallion – «Savage»

Post Malone – “Cercles”

Roddy Ricch – «La boîte»

MEILLEURE COLLABORATION

Ariana Grande et Justin Bieber – “Coincé avec U”

Black Eyed Peas ft. J Balvin – «RITMO (Bad Boys For Life)»

Ed Sheeran ft. Khalid – «Beautiful People»

Future ft. Drake – «Life Is Good»

Karol G ft. Nicki Minaj – «Tusa»

Lady Gaga avec Ariana Grande – «Rain On Me»

POUSSER LE MEILLEUR NOUVEL ARTISTE

Chat Doja

Jack Harlow

Lewis Capaldi

Roddy Ricch

Tate McRae

YUNGBLUD

MEILLEUR POP

BTS – «Oui»

Halsey – “Tu devrais être triste”

Jonas Brothers – “Qu’est-ce qu’un homme doit faire”

Justin Bieber avec Quavo – «Intentions»

Lady Gaga avec Ariana Grande – «Rain On Me»

Taylor Swift – «Amant»

MEILLEUR HIP-HOP

DaBaby – «BOP»

Eminem ft. Juice WRLD – «Godzilla»

Future ft. Drake – «Life Is Good»

Megan Thee Stallion – «Savage»

Roddy Ricch – «La boîte»

Travis Scott – «LE PLUS HAUT DE LA CHAMBRE»

MEILLEUR ROCK

blink-182 – «Happy Days»

Coldplay – «Orphelins»

Evanescence – «Wasted On You»

Fall Out Boy ft. Wyclef Jean – «Dear Future Self (Hands Up)»

Green Day – “Oh ouais!”

Les tueurs – «Attention»

MEILLEURE ALTERNATIVE

Le 1975 – “Si vous êtes trop timide (laissez-moi savoir)”

All Time Low – “Une sorte de catastrophe”

FINNEAS – «Tombons amoureux pour la nuit»

Lana Del Rey – «Doin ‘Time

Machine Gun Kelly – «Bloody Valentine»

vingt et un pilotes – «Niveau de préoccupation»

MEILLEUR LATIN

Anuel AA avec Daddy Yankee, Ozuna, Karol G et J Balvin – «Chine»

Bad Bunny – «Yo Perreo Sola»

Black Eyed Peas ft. Ozuna et J. Rey Soul – «MAMACITA»

J Balvin – «Amarillo»

Karol G ft. Nicki Minaj – «Tusa»

Maluma ft. J Balvin – «Qué Pena»

MEILLEUR R&B

Alicia Keys – «Underdog»

Chloe x Halle – «Faites-le»

HER ft. YG – «Slide»

Khalid ft. Summer Walker – «Onze»

Lizzo – «Parce que je t’aime»

The Weeknd – «Blinding Lights»

MEILLEUR K-POP

(G) I-DLE – «Oh mon Dieu»

BTS – «Oui»

EXO – «Obsession»

Monsta X – “QUELQU’UN EST QUELQU’UN”

Demain X Ensemble – “9 et trois quarts (fugue)”

Red Velvet – «Psycho» – SM Entertainment

VIDÉO POUR BON

Anderson .Paak – «Verrouillage»

Billie Eilish – “toutes les bonnes filles vont en enfer”

Demi Lovato – «Je m’aime»

ELLE – “Je ne peux pas respirer”

Lil Baby – «The Bigger Picture»

Taylor Swift – “The Man” – Republic Records

MEILLEURE VIDÉO MUSICALE DE LA MAISON

5 secondes d’été – “Wildflower”

Ariana Grande et Justin Bieber – “Coincé avec U”

blink-182 – «Happy Days»

Drake – “Toosie Slide”

John Legend – «Plus grand amour»

vingt et un pilotes – «Niveau de préoccupation»

MEILLEURE PERFORMANCE QUARANTAINE

Chloe & Halle – «Do It» de MTV’s Prom-athon

CNCO – débranché à la maison

DJ D-Nice – Club MTV présente #DanceTogether

John Legend – Série de concerts #togetherathome

Lady Gaga – «Smile» de One World: Ensemble à la maison

Post Malone – Hommage au Nirvana

MEILLEURE DIRECTION

Billie Eilish – «xanny»

Doja Cat – «Dis-le»

Dua Lipa – «Ne commencez pas maintenant»

Harry Styles – «Je t’adore»

Taylor Swift – «L’homme»

The Weeknd – «Blinding Lights»

MEILLEURE CINÉMATOGRAPHIE

5 secondes d’été – «Old Me»

Camila Cabello ft. DaBaby – «My Oh My»

Billie Eilish – “toutes les bonnes filles vont en enfer”

Katy Perry – «Harleys à Hawaï»

Lady Gaga avec Ariana Grande – «Rain On Me»

The Weeknd – «Blinding Lights»

MEILLEURE DIRECTION ARTISTIQUE

A $ AP Rocky – «Babushka Boi»

Dua Lipa – «Physique»

Harry Styles – «Je t’adore»

Miley Cyrus – «La fille de la mère»

Selena Gomez – «Petit ami»

Taylor Swift – «Amant»

MEILLEURS EFFETS VISUELS

Billie Eilish – “toutes les bonnes filles vont en enfer”

Demi Lovato – «Je m’aime»

Dua Lipa – «Physique»

Harry Styles – «Je t’adore»

Lady Gaga avec Ariana Grande – «Rain On Me»

Travis Scott – «LE PLUS HAUT DE LA CHAMBRE»

MEILLEURE CHORÉGRAPHIE

BTS – «Oui»

CNCO et Natti Natasha – «Honey Boo»

DaBaby – «BOP»

Dua Lipa – «Physique»

Lady Gaga avec Ariana Grande – «Rain On Me»

Normani – «Motivation»

MEILLEURE ÉDITION

Halsey – «Cimetière»

James Blake – «Je ne peux pas croire la façon dont nous coulons»

Lizzo – “Bon comme l’enfer”

Miley Cyrus – «La fille de la mère»

ROSALÍA – «A Palé»

The Weeknd – «Blinding Lights»