Le film français controversé «Cuties» – sur une jeune fille sénégalaise à Paris qui rejoint une «clique de danse libre d’esprit» pour échapper au dysfonctionnement familial – a engendré une nouvelle réaction contre Netflix de la part des critiques qui affirment que le film dépasse la ligne en représentant des enfants dans d’une manière sexualisée.

Le hashtag #CancelNetflix était le sujet tendance n ° 1 sur Twitter aux États-Unis jeudi, après la première de «Cuties» le 9 septembre sur Netflix.

Une pétition sur Change.org appelant les clients Netflix à annuler leurs abonnements sur “Cuties” et autres contenus sur Netflix “qui exploite les enfants et crée une ambiance dérangeante”, compte actuellement près de 600 000 signataires.

Netflix n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Des critiques ont éclaté en août sur une affiche promotionnelle pour «Cuties» représentant des membres de la distribution dans des poses provocantes et des costumes révélateurs. Netflix à l’époque s’est excusé pour l’image. “Nous sommes profondément désolés pour les illustrations inappropriées que nous avons utilisées pour” Mignonnes “/” Cuties “”, a déclaré un représentant de Netflix dans une déclaration à Variety. «Ce n’était pas OK, ni représentatif de ce film français qui a été présenté en première à Sundance. Nous avons maintenant mis à jour les images et la description. »

«Cuties», de la cinéaste française Maïmouna Doucouré, a été créée au Festival du film de Sundance 2019, où elle a remporté le prix mondial du cinéma dramatique. Le film est basé sur le court-métrage de Doucouré «Maman (s)», sur une enfant de 8 ans furieuse lorsque son père polygame invite sa nouvelle épouse dans leur appartement parisien, qui a remporté le prix du jury international de fiction du court métrage au Sundance 2016. .

Selon la description de Sundance de «Cuties», le film «dépeint avec agilité l’énergie et les vulnérabilités juvéniles des préadolescents tout en explorant leur ardeur tâtonnante à être identifiée comme sexualisée. Fathia Youssouf captive dans le rôle d’Amy, se déplaçant comme un caméléon entre les différentes identités que son personnage jongle et ancrant habilement la jeune distribution immensément regardable et vivante du film.

Mary Margaret Olohan, journaliste pour la publication conservatrice The Daily Caller, a tweeté jeudi matin un clip vidéo des filles du film dansant de manière suggestive et twerk, commentant: «Netflix est à l’aise avec cela. Beaucoup de gens le défendront. C’est là que se situe notre culture. » Elle a ajouté: «Je comprends que cette vidéo est bouleversante et représente des petites filles sous un jour horrible. Je l’ai tweeté pour ceux qui diront que “Cuties” est innocent. “

«Cuties» est classé «TV-MA» sur Netflix. La description du titre se lit actuellement: «Amy, onze ans, commence à se rebeller contre les traditions de sa famille conservatrice lorsqu’elle est fascinée par une équipe de danse à l’esprit libre. Auparavant, la description disait: «Amy, 11 ans, est fascinée par une équipe de danse twerk. Dans l’espoir de les rejoindre, elle commence à explorer sa féminité, défiant les traditions de sa famille.

Netflix a acquis les droits mondiaux (hors France) de «Cuties» avant sa première à Sundance. Le film a été produit par Bien ou Bien Productions et coproduit avec France 3 Cinéma.

Dans la critique du film par Variety, Amy Nicholson écrit que «le drame de passage à l’âge adulte de Doucouré commence avec Amy griffonnant des chiffres de bâton et culmine avec l’enfant qui secoue le butin dans un pantalon chaud. Le choix est également faux, mais Doucouré pense que les filles d’aujourd’hui voient leurs options en noir et blanc. Le travail de “Cuties” consiste à enrouler les messages contrastés et à les faire tourner jusqu’à ce que son avance tombe étourdie, ce qui peut rendre le film aussi subtil qu’un mal de tête. “