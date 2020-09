Le genre de l’horreur peut, à son tour, fournir une évasion indispensable du monde dans lequel nous vivons, ainsi qu’une opportunité de confronter directement nos inquiétudes face à ces maux très réels. Tout au long du mois de septembre, de nouveaux films, émissions de télévision, mini-séries et jeux vidéo nous donnent à tous, fans d’horreur, quelque chose à espérer, que nous passions un bon moment ou que nous nous recroquevissions sur nos canapés… ou les deux!

Le cauchemar commence maintenant – maintenant! – avec la sortie VOD du 1er septembre de Suivi, un thriller surnaturel sur un influenceur des réseaux sociaux qui fera tout pour augmenter son nombre, y compris séjourner dans un hôtel hanté! Dans la pièce où vivait autrefois un tueur en série! Celui-ci se déroule entièrement sur un écran d’ordinateur, comme les films à succès Searching and Host.

HBO Max lance une nouvelle série à une échelle beaucoup plus grande le 3 septembre, un thriller de science-fiction appelé Élevé par les loups, sur une planète où les androïdes élèvent les derniers enfants humains et les défendent des fanatiques religieux. Mais peut-être que les androïdes ne sont pas aussi paisibles qu’ils le semblent, et peut-être qu’ils deviennent un peu trop humains? Travis Fimmel et Amanda Collin jouent dans une série écrite par Aaron Guzikowski (Prisonniers), et produite par Ridley Scott (Blade Runner), qui dirige également les deux premiers opus.

Un jour plus tard, le 4 septembre, vos options d’horreur s’élargissent avec Je pense à la fin des choses, un nouveau film d’horreur psychologique du réalisateur Charlie Kaufman (Anomalisa), sur une jeune femme coincée dans une ferme avec son petit ami et ses parents pendant une tempête de neige, où la situation devient hallucinante. Le film met en vedette Jessie Buckley, Jesse Plemons, Toni Collette et David Thewlis, et fait ses débuts sur Netflix après une brève première théâtrale. Dans sa critique à Bloody-Disgusting, Meagan Navarro dit que le film «va probablement vous détruire», et est « Triomphant en jetant un sort de chagrin et de désir. »

Le 4 septembre également, vous pouvez trouver le nouveau thriller d’horreur Les propriétaires en salles, à la demande et en numérique! Maisie Williams de Doctor Who joue aux côtés de Sylvester McCoy, également de Doctor Who, dans un film d’invasion de domicile sur de jeunes voleurs qui pénètrent dans la mauvaise maison et se retrouvent dans un jeu de chat et de souris avec les propriétaires âgés!

Netflix a plus d’offres d’horreur dans les jours qui suivent, avec le thriller zombie sud-coréen #Vivant débute le 8 septembre. Le film se déroule dans une ville en quarantaine et suit une paire de survivants essayant de s’isoler dans un appartement coupé du monde extérieur. Puis, le 10 septembre, McG revient avec La baby-sitter: Killer Queen, une suite de sa comédie d’horreur de 2017, dans laquelle les survivants de l’attaque originale se retrouvent une fois de plus pourchassés par des cultistes sataniques. Judah Lewis, Emily Alyn Lind, Robbie Amell et Bella Thorne sont en tête de la distribution.

Hé, tu te souviens de VHS? Pas les films d’horreur d’anthologie, mais les bandes réelles? Ils redeviennent la source d’horreurs indicibles dans le nouveau film d’horreur Rent-A-Pal, à propos d’un homme solitaire qui trouve une cassette avec un enregistrement d’une personne sympathique, jouée par Wil Wheaton. Mais ce «Rent-A-Pal» n’est pas gratuit et le coût peut être trop élevé à payer. À moins, bien sûr, que vous soyez dans le public, où le prix pour voir Rent-A-Pal dans les cinémas et à la demande sera relativement raisonnable lors de sa première le 11 septembre!

Sur HBO, le 14 septembre arrive avec Le troisième jour, une mini-série télévisée ambitieuse racontée en deux parties au cours de six épisodes. La première moitié, «Summer», met en vedette Jude Law comme un homme attiré par une île mystérieuse pleine de traditions effrayantes. La seconde moitié, «Winter», met en vedette Naomie Harris comme une femme qui arrive sur la même île, qui a probablement aussi des désagréments devant elle. Katherine Waterston, co-vedette de Paddy Considine et Emily Watson.

De retour dans le domaine du streaming, le 16 septembre marque les débuts de Le diable tout le temps, un nouveau thriller Netflix avec Tom Holland, Robert Pattinson, Sebastian Stan, Bill Skarsgard, Riley Keough, Jason Clarke et Mia Wasikowska, du célèbre réalisateur Antonio Campos (Christine). Le film all-star raconte l’histoire des arrière-bois de l’Ohio, où les shérifs et les prédicateurs effrayants descendent sur le personnage de Holland.

Un jour plus tard, le 17 septembre, Shudder fait ses débuts Spirale (à ne pas confondre avec le classique culte surréaliste de Higuchinsky Spiral, ou la suite retardée Spiral: From the Book of Saw). Le film met en vedette Jeffrey Bowyer-Chapman et Ari Cohen en tant que couple de même sexe qui déménage dans une petite ville avec leur fille adolescente, pour découvrir que c’est un endroit sinistre.

Assurez-vous d’inscrire le 18 septembre sur votre calendrier! C’est le jour où Antebellum fait enfin ses débuts sur demande. Janelle Monáe joue le rôle d’une femme endurant les maux choquants de l’esclavage dans l’avant-guerre du sud, et aussi en tant qu’historienne explorant ces horreurs de nos jours. Dans la critique de Bloody-Disgusting, Meagan Navarro dit que le film de Gerard Bush et Christopher Renz «crée la terreur à partir de l’histoire» mais «Lutte contre son manque de tension et sa lourdeur.»

Mais attendez, il y en a plus! Le 18 septembre s’accompagne également de la première de Seul dans les salles et à la demande. Le film, réalisé par John Hyams, met en vedette Jules Wilcox dans le rôle d’une femme voyageant seule et le psychopathe qui la traque. Dans la critique de Bloody-Disgusting, Meagan Navarro dit que le film «offre une violence magnifique mettant en vedette deux acteurs compétents», mais aussi que c’est « Enchaîné par un script familier et barebones. »

Aussi le 18 septembre (on vous a dit que c’était un gros), le thriller d’horreur Pas de fuite fait ses débuts en salles et à la demande. Le film raconte l’histoire d’un influenceur des médias sociaux qui fera tout pour augmenter ses chiffres (ce qui semble être un point d’intrigue populaire de nos jours) et qui se rend à Moscou et se retrouve impliqué dans un jeu mortel.

Et si vous recherchez un 180 complet de toute cette terreur, le 18 septembre voit également le début de la série Netflix Jurassic World: Camp Crétacé. L’émission animée raconte l’histoire d’un groupe d’adolescents piégés sur Isla Nublar, qui doivent se battre pour leur survie lorsque les dinosaures s’échappent. La série se déroule pendant les événements du film Jurassic World.

La fin septembre est peut-être un peu tôt pour commencer à jouer des chants de Noël, mais c’est juste le bon moment pour le nouveau thriller Laisse la neige, faisant ses débuts sur demande le 22 septembre. Le film met en vedette Ivanna Sakhno (Pacific Rim: Uprising) comme une snowboardeuse chassée par un maniaque sur une motoneige.

Et bien que ce soit un mois lent pour les jeux vidéo d’horreur, tout change le 29 septembre avec la sortie de l’expérience de réalité virtuelle The Walking Dead: Assaut sur PCVR et PSVR. La nouvelle histoire permet aux joueurs d’assumer le rôle de Daryl, Michonne, Rick et Carol alors qu’ils rassemblent des fournitures et combattent des hordes de morts-vivants!

N’oubliez pas: toutes ces dates de sortie sont sujettes à changement, surtout en 2020!